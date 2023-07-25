Yılport Samsunspor, Taylan Antalyalı'yı kiraladı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, Galatasaray'dan orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Geçen sezon Ankaragücü formasıyla 32 maçta forma giyen Taylan, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, Galatasaray'dan orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlılar, geçen sezon kiralık olarak MKE Ankaragücü forması giyen Taylan Antalyalı'yı transfer etti. Galatasaray'dan kiralanan orta saha oyuncusu ile bir yıllık sözleşme imzalandı.