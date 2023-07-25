Yılport Samsunspor, Taylan Antalyalı'yı kiraladı
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, Galatasaray'dan orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Geçen sezon Ankaragücü formasıyla 32 maçta forma giyen Taylan, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, Galatasaray'dan orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kırmızı-beyazlılar, geçen sezon kiralık olarak MKE Ankaragücü forması giyen Taylan Antalyalı'yı transfer etti. Galatasaray'dan kiralanan orta saha oyuncusu ile bir yıllık sözleşme imzalandı.TAYLAN, 32 MAÇTA FORMA GİYDİİmza töreninde hazır bulunan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Taylan'a başarı dileklerini iletti. Taylan, geçen sezon Ankaragücü ile 28'i 11'de olmak üzere 32 maç oynadı. 28 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 3 gol attı, 4 de asist yaptı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Canbulat - Spor