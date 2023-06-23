Yılport Samsunspor, Lubomir Satka'yı kadrosuna kattı

Yılport Samsunspor, Polonya'nın Lech Poznan takımında forma giyen savunma oyuncusu Lubomir Satka ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Slovak milli takımında da oynayan Satka, daha önce Galatasaray'dan kaleci Okan Kocuk ile de anlaşmıştı.

Yılport Samsunspor, Polonya'nın Lech Poznan takımında forma giyen 27 yaşındaki savunma oyuncusu Lubomir Satka ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

4 YILDIR POLONYA'DA OYNUYORDU

1 metre 88 santim boyundaki Lubomir Satka, Slovakya U17, U19, U21 milli takımı forması giydi. Satka, 2018 yılından bu yana ise Slovakya A Milli Takımı kadrosunda yer alıyor. Şu ana kadar da Slovakya A Milli Takımı'nda 21 kez görev yaptı. Yılport Samsunspor, daha önce de Galatasaray'dan kaleci Okan Kocuk ile üç yıllık sözleşme imzalamıştı.