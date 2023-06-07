Yılport Samsunspor'da yeni sezon kombine fiyatları belli oldu

Samsunspor'un yeni sezon kombine fiyatları 2 bin 250 TL ile 12 bin 500 TL arasında değişiyor. Kombine alan herkese forma hediye edilecek.

SAMSUNSPOR'da yeni sezon kombine fiyatları 2 bin 250 TL ile 12 bin 500 TL arasında değişiyor. Öğrenci, engelli, kadın taraftarlara bu fiyatlar üzerinden yüzde 20 indirim yapılacak. Kombine alan herkese forma hediye edilecek.

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Yılport Samsunspor Futbol Kulübü, 2023-2024 futbol sezonu sezonluk bilet (kombine) fiyatlarını belirledi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre; VIP 12 bin 500 TL, batı alt tribünü A kategori 7 bin, B kategori 5 bin 500 TL, doğu alt-üst tribünleri 3 bin 750 TL, kale arkası tribünlerinin biletleri 2 bin 250 TL'den satışa sunulacak.

9 Haziran Cuma günü satışa çıkarılacak kombineler sadece Samsunspor passolig kartı olan taraftarlara satılacak. Geçen sezon kombinesi olanlara yer seçme önceliği verilecek. Öncelikli kombine alma fırsatı verilen taraftarlar bu haklarını 9-13 Haziran tarihleri arasında kullanabilecek. Kombinelerin genel satışı ise 15 Haziran'da başlayacak.