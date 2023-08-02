Yılport Samsunspor, 18 futbolcuyla yollarını ayırdı

Süper Lig'in yeni ekibi Yılport Samsunspor, transfer dönemi başladığı günden bu yana 18 futbolcuyla yollarını ayırdı. Son ayrılan isim ise kaptan Yusuf Abdioğlu oldu. Samsunspor, kadroda düşünülmeyen oyuncularla da yollarını ayırmaya devam ediyor.

Süper Lig'in yeni ekibi Yılport Samsunspor, transfer dönemi başladığı günden bu yana 18 futbolcuyla yollarını ayırdı. Karadeniz ekibinden son ayrılan isim ise kaptan Yusuf Abdioğlu oldu.

Samsunspor, 2023-2024 sezonu için kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayırmaya devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, transfer dönemi başladığı günden bu yana 18 futbolcuyla yollarını ayırdı. Karadeniz ekibinde 2 futbolcu ise altyapıya gönderildi. Kadroda düşünülmeyen 14 futbolcudan da kendilerine kulüp bulması istendi.