Galatasaray'ın Konyaspor kafilesi belli oldu! 6 eksik var

Süper Lig'in 26'ıncı haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Şampiyonluk yarışında emin adımlarla ilerleyen sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Dries Mertens ve Fredrik Midtsjö kadroda yer almadı. Öte yandan kart cezalısı olan Victor Nelsson da Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda bu isimlerin yanı sıra Mathias Ross, Emre Taşdemir ve Yusuf Demir de Konyaspor kafilesine dahil edilmedi.