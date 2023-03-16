Galatasaray'ın Konyaspor kafilesi belli oldu! 6 eksik var
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Süper Lig'in 26'ıncı haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Şampiyonluk yarışında emin adımlarla ilerleyen sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Dries Mertens ve Fredrik Midtsjö kadroda yer almadı. Öte yandan kart cezalısı olan Victor Nelsson da Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda bu isimlerin yanı sıra Mathias Ross, Emre Taşdemir ve Yusuf Demir de Konyaspor kafilesine dahil edilmedi.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'a konuk olacak. Ligde oynadığı son 14 maçtan da galip ayrılan sarı-kırmızılılar, Konya deplasmanından da 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Zorlu karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosu netlik kazandı.
6 EKSİK
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Dries Mertens ve Fredrik Midtsjö'yle birlikte Yusuf Demir, Mathias Ross, Emre Taşdemir ve kart cezalısı Victor Nelsson Konyaspor'a karşı oynanacak maçın kadrosunda yer almadı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre Konyaspor maçı kamp kadrosu şöyle:
- FERNANDO MUSLERA
- LEO DUBOIS
- LUCAS TORREIRA
- KEREM AKTÜRKOĞLU
- YUNUS AKGÜN
- NICOLID ZANIOLO
- BAFETIMBI GOMIS
- BERKAN KUTLU
- KAAN AYHAN
- MILOT RASHICA
- SERGIO OLIVEIRA
- SAM ADEKUGBE
- OKAN KOCUK
- EMIN BAYRAM
- ABDÜLKERİM BARDAKCI
- BARIŞ ALPER YILMAZ
- JUAN MATA
- HAMZA AKMAN
- KAZIMCAN KARATAŞ
- SACHA BOEY
- MAURO ICARDI