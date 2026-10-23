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Yiğit Onan Euroleague hedefini ve Fenerbahçe galibiyetinin önemini anlattı

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Yiğit Onan Euroleague hedefini ve Fenerbahçe galibiyetinin önemini anlattı Haber Videosunu İzle
Yiğit Onan Euroleague hedefini ve Fenerbahçe galibiyetinin önemini anlattı
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Aliağa Petkimspor'un 24 yaşındaki basketbolcusu Yiğit Onan, kariyer hedefinin Euroleague'de forma giymek olduğunu söyledi. İlk 4 maçta ortalama 21 dakika süre alan Onan, maç başına 11.0 sayı ve 0.8 asist ortalaması yakalarken Fenerbahçe galibiyetinin önemini vurguladı.

Aliağa Petkimspor'un 24 yaşındaki basketbolcusu Yiğit Onan, kariyer hedefinin Euroleague'de forma giymek olduğunu söyledi.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, yeni sezona 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle başladı. İzmir temsilcisinde ilk 4 haftada sergilediği performansla öne çıkan isimlerden biri de 24 yaşındaki Yiğit Onan oldu. İlk 4 maçta ortalama 21 dakika süre alan Onan, maç başına 11.0 sayı ve 0.8 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Yiğit Onan, takımının sezonun ilk bölümündeki performansını ve hedeflerini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendirdi.

Fenerbahçe karşısında aldıkları galibiyetin önemine dikkat çeken Onan, takımın savunmadaki sertliği ve hücumdaki üretkenliğinin kendilerine avantaj sağladığını söyledi. Kariyer hedefinin Euroleague'de mücadele etmek olduğunu belirten 24 yaşındaki basketbolcu, bu sezon hem bireysel performansını geliştirmek hem de takımının başarısına katkıda bulunmak istediğini vurguladı.

"Fenerbahçe galibiyeti çok önemli"

İlk maçta istediklerini sahaya yansıtabildiklerini belirten Yiğit Onan, "İstediğimiz düzeni ve oyunu kurarak galibiyete ulaştık. İkinci maçımızda ise dördüncü periyodun son iki dakikasına kadar kafa kafaya bir mücadele sergiledik ancak konsantrasyon kaybı yaşayarak müsabakayı kıl payı kaybettik. Üçüncü karşılaşma oldukça dramatikti; 1 sayıyla kaybettiğimiz mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı. O müsabakada kişisel hatalarımın da payı vardı. Fenerbahçe karşısında elde ettiğimiz son galibiyet ise bizim için çok önemliydi. Fenerbahçe'yi mağlup etmek zaten son derece güç, nitekim onlar Avrupa'nın belki de en iyi takımı konumunda. Onlara karşı böyle bir galibiyet almak, 4 maçta 2 galibiyet alarak hata yaptığımız karşılaşmaları telafi etmemizi sağladı" dedi.

"Oynadığım en iyi kulüplerden biri"

Kulübün planlı çalışmasındaki gücüne değinen Onan, "Burası gerçekten çok önemli bir organizasyon. Gerek yöneticilerimiz ve antrenörlerimiz, gerekse teknik ekibimiz son derece değerli. Organizasyon boyutuyla da bulunduğum en iyi kulüplerden biri açıkçası. Her konuda bize destek oluyorlar. Yönetimimiz her zaman yanımızda ve taleplerimizi asla geri çevirmiyor. Zaten burası bir oyuncunun oynayabileceği en iyi kulüplerden biridir. Geçtiğimiz sezonda güzel ve değerli bir çıkış yakaladım" ifadelerini kullandı.

"Orhun Ene ile çalışmak çok önemli"

Başantrenör Orhun Ene ile çalışmanın gelişimindeki rolünü vurgulayan 24 yaşındaki oyuncu, "Bu yıl da kendisinden çok şey öğrendiğim, çok değer verdiğim ve oldukça başarılı olduğuna inandığım önemli bir antrenörle çalışıyorum. Birçok genç oyuncunun gelişimine katkı sağlayan, bugün A Milli Takım düzeyinde performans gösteren oyuncuların da yetişmesinde emeği olan bir isim. Bu yıl da kendimi kanıtlamak, takım başarısını ve kişisel performansı bir arada sunabileceğim bir sezon geçirmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Euroleague'de oynamak istiyorum"

Kariyerindeki gelecek hedeflerinden bahseden Yiğit Onan, "Sonuç olarak her basketbolcunun Euroleague hedefi vardır. Doğru basamakları kullanarak bu sezona da oldukça iyi bir başlangıç yaptığımı düşünüyorum. Kendimi ilerleyen süreçte üst düzey bir Euroleague takımında, Avrupa'da mücadele eden en iyi seviyedeki kulüplerde görmek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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