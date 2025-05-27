Yeşilyurt Geleceğim Koleji ve Türkiye Karate Federasyonu'ndan İş Birliği Protokolü

Yeşilyurt Geleceğim Koleji ve Türkiye Karate Federasyonu'ndan İş Birliği Protokolü
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Yeşilyurt Geleceğim Koleji, Türkiye Karate Federasyonu ile imzaladığı protokol ile karate sporuna gönül vermiş lisanslı sporculara eğitim bursu sağlayacak. Milli sporculara özel burs oranları belirlendi.

Yeşilyurt Geleceğim Koleji ile Türkiye Karate Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, karate sporuna gönül vermiş lisanslı sporculara özel eğitim destekleri sağlanacak. Yapılan protokol kapsamında; Türkiye Karate Federasyonu lisansına sahip sporcular, Yeşilyurt Geleceğim Koleji'nde yüzde 50 burslu eğitim alabilecekler. C seviyesi ve üzeri Milli Sporcu Belgesi bulunan sporculara yüzde 60 burs imkanı tanınacak ve Dünya ve Avrupa Şampiyonu karatecileri ise yüzde 100 burs ile Yeşilyurt Geleceğim Koleji'nde öğrenim görme hakkına sahip olacaklar.

Türkiye Karate Federasyonu'na iki yeni sponsor

Türkiye Karate Federasyonu, bir başka iş birliği anlaşmasını da Açı Özel Öğretim Kurumları ile gerçekleştirdi. İki kurum arasında yapılan anlaşmaya göre sporcular şartlara bağlı olarak yine yüzde 50, 60 ve tam burslu olarak öğrenim hakkına sahip olacaklar. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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