Alvaro Morata hakkında sürpriz iddia

Alvaro Morata hakkında sürpriz iddia
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Alvaro Morata hakkında sürpriz iddia
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Galatasaray ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Alvaro Morata'nın, Mauro Icardi ile yaşadığı tartışma sonrası takımdan ayrılabileceği öne sürüldü. İspanyol golcünün eşyalarını ülkesine gönderdiği ve Lazio ile anlaştığı iddia edildi. 2026 Dünya Kupası öncesi forma garantisi isteyen Morata'nın İtalya'ya dönüşü sürpriz olmayabilir.

İtalya Serie A'da daha önce Juventus ve Milan formaları giyen Alvaro Morata için ortaya tekrar İtalya iddiası ortaya atıldı.

Galatasaray ile Ocak 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Alvaro Morata, kupa töreninde Mauro Icardi ile tartışması nedeniyle ayrıldığı belirtilmiş, tüm eşyalarını ülkesine gönderdiği ifade edilmişti.

YENİ ADRESİ: LAZIO

Milan'ın oyuncusu olmasına rağmen geleceği belirsizliğini koruyan Morata'nın adı, Lazio ile öne çıktı. 2026 Dünya Kupası öncesinde oynayabileceği bir kulüpte bulunmak isteyen İspanyol futbolcunun, Lazio'ya gitmesinin sürpriz olmayacağı vurgulandı.

Haberler.com / Fatih Kocatürk - Spor
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