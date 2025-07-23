Yalın Berk Türker Türkiye Karate Şampiyonu Oldu

Yalın Berk Türker Türkiye Karate Şampiyonu Oldu
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen Asya Önel Minikler Türkiye Karate Şampiyonası'nda Ispartalı Yalın Berk Türker (9), kata erkekler dalında Türkiye şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı. Ayrıca kumite erkekler kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen Asya Önel Minikler Türkiye Karate Şampiyonası'nda mücadele eden Ispartalı Yalın Berk Türker (9) Türkiye şampiyonu oldu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 18-20 Temmuz tarihleri arasında 48 il ve 309 kulüpten bin 95 sporcunun katılımıyla Asya Önal anısına Minikler Türkiye Karate Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonaya Isparta'dan katılan Yalın Berk Türker, kata erkekler dalında Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazanırken, kumite erkekler kategorisinde ise Türkiye üçüncüsü oldu. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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