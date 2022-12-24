Volkan Demirel boşuna "Türk Haaland" demiyor! Hatay'ın yıldızı attığı golle büyüledi

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in Erling Haaland'a benzettiği Bertuğ Yıldırım, Giresunspor karşılaşmasına damga vurdu. Karşılaşmaya yedek başlayan ve 72. dakikada oyuna dahil olan genç yıldız 3 dakika sonra sahneye çıktı. Yetenekli futbolcu, attığı mükemmel golle takımını 1-0 öne geçirirken, topu filelere yollama şekli Haaland'ı andırdı.

Spor Toto Süper Lig'de Hatayspor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Yeni Hatay stadyumunda oynanan mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarının ortalarında oyuna giren Bertuğ Yıldırım, oyuna dahil olduktan yaklaşık olarak 3 dakika sonra şık bir gol kaydetti. Attığı mükemmel golle takımını öne geçiren yetenekli futbolcu akıllara Erling Haaland'ı getirdi.

GİRER GİRMEZ ATTI

Yedek olarak başladığı mücadele oyunda dahil olduktan 3 dakika gibi kısa bir süre içerisinde gol atarak teknik direktör Volkan Demirel'in kendisi için söylediklerini boşa çıkarmadı.

BERTUĞ ATTI AMA HATAY'A YETMEDİ

Karşılaşmada öne geçen Hatayspor, üstünlüğünü koruyamadı. 75. dakikada Bertuğ'la öne geçen Akdeniz ekibi 87. dakikada kalesinde golü gördü. Son anları nefes kesen mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve maç bu sonuçla tamamlandı.

Bertuğ Yıldırım'ın attığı gol: