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Verstappen'in cezasıyla Leclerc pole pozisyonunda başlayacak

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Formula 1 Belçika Grand Prix'si sıralama turlarında Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen en hızlı zamanı elde ederken, ikinci olan Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc, Verstappen'in aldığı cezadan dolayı pole pozisyonunda başlayacak.

Formula 1 Belçika Grand Prix'si sıralama turlarında Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen en hızlı zamanı elde ederken, ikinci olan Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc, Verstappen'in aldığı cezadan dolayı pole pozisyonunda başlayacak.

Formula 1'de sezonun 14. yarışı olan Belçika Grand Prix'sinde sıralama turları 7 bin 4 metre uzunluğundaki Spa-Francorchamps Pisti'nde yapıldı. Sıralama turlarında Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, 1: 53.159 derecesiyle en hızlı zamanı elde etti fakat güç ünitesi değişikliğinden dolayı aldığı 10 sıra grid cezasından dolayı pole pozisyonunda ikinci olan Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc başlayacak.

Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez ikinci, Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton da yarışa üçüncü sıradan start alacak. Verstappen ise 11. sırada olacak.

Yarış yarın TSİ 16.00'da başlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Charles Leclerc Max Verstappen Formula 1 Ferrari Spor Güncel Haberler

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