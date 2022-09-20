Vefat eden eski milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı, son yolculuğuna uğurlandı Spor Haberleri Vefat eden olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı (91), Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi. Vefat eden olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı (91), Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi. Mustafa Dağıstanlı için Kocatepe Camisi'nde ikindi namazı vaktinde cenaze namazı kılındı. Kocatepe Camisi avlusunda merhum Dağıstanlı'nın oğulları Hakan, Oğuzhan ve kızı Canan taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, milli güreşçi Rıza Kayaalp ile Dağıstanlı'nın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından merhum Dağıstanlı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu bir süre omuzlarda taşınarak, cenaze aracına konuldu. Mustafa Dağıstanlı, Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan Türk Güreş Vakfı'nın kabristanlığında defnedildi. Spor Kaynak: AA / Emir Sultan Demirci Mustafa Dağıstanlı Spor Güncel Haberler

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