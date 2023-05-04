Üye Girişi
Haberi Paylaş

Maradona'nın evlatları tarih yazdı! Napoli, 33 yıl sonra İtalya Ligi'nde şampiyon oldu

Spor Haberleri

Son şampiyonluğunu 1989-90 sezonunda Diego Armando Maradona önderliğinde elde eden Napoli, 33 yıl sonra İtalya Serie A'da şampiyon oldu. Udinese ile 1-1 berabere kalan Napoli, ligin bitimine 5 maç kala şampiyonluğunu ilan etti.

Napoli, İtalya Serie A'da bitime 5 maç kala şampiyon oldu. Udinese ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Napoli, Victor Osimhen'in golüyle şampiyonluğunu ilan etti.

Ve hasret bitti! Napoli, İtalya Ligi'nde 29 yıl sonra şampiyon oldu

Bu sezon İtalya Serie A'yı kasıp kavuran Napoli ; Juventus, Milan, Inter, Roma gibi devlere kök söktürerek şampiyon oldu. Luciano Spaletti'nin öğrencileri, 33 yıl sonra şehre şampiyonluğu getirdi.

Ve hasret bitti! Napoli, İtalya Ligi'nde 29 yıl sonra şampiyon oldu

Napoli, ligdeki son şampiyonluğunu 1989-90 sezonunda futbol tarihinin en büyük efsanelerinden Diego Armando Maradona'nın önderliğinde yaşamıştı.

Ve hasret bitti! Napoli, İtalya Ligi'nde 29 yıl sonra şampiyon oldu

Takımlarının Udinese ile deplasmanda oynadığı maçı Diego Armando Maradona Stadı'ndaki dev ekrandan izleyen taraftarlar, Osimhen'in beraberliği getiren golünden sonra coştu. Şampiyonluğun gelmesiyle Napoli şehri alev aldı.

Maradona'nın evlatları tarih yazdı! Napoli, 33 yıl sonra İtalya Ligi'nde şampiyon oldu

33 yıllık şampiyonluk hasreti dinen taraftarlar, zaferi büyük bir coşkuyla kutladı. Uzun yıllardır şampiyonluk bekleyen taraftarlardan gözyaşlarını tutamayanlar da oldu.

Maradona'nın evlatları tarih yazdı! Napoli, 33 yıl sonra İtalya Ligi'nde şampiyon oldu

Maradona'nın evlatları tarih yazdı! Napoli, 33 yıl sonra İtalya Ligi'nde şampiyon oldu

Maradona'nın evlatları tarih yazdı! Napoli, 33 yıl sonra İtalya Ligi'nde şampiyon oldu

Maradona'nın evlatları tarih yazdı! Napoli, 33 yıl sonra İtalya Ligi'nde şampiyon oldu

Maradona'nın evlatları tarih yazdı! Napoli, 33 yıl sonra İtalya Ligi'nde şampiyon oldu

Maradona'nın evlatları tarih yazdı! Napoli, 33 yıl sonra İtalya Ligi'nde şampiyon oldu

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

İtalya Serie A Napoli Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title