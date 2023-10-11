VakıfBank, Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nda Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek şampiyon oldu

VakıfBank, Kadınlar Şampiyonlar Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Bu zaferle VakıfBank, organizasyonda 5. kez mutlu sona ulaştı.

VakıfBank: 2-3

Metin ARSLANCAN / İSTANBUL, –

SALON: TVF Burhan Felek Voleybol

HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Ramazan Çevik

FENERBAHÇE: Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak (Gizem Örge, Meryem Boz, Cansu Çetin, Buse Ünal)

VAKIFBANK: Cansu Özbay, Gabi, Bahar Akbay, Thompson, Frantti, Zehra Güneş (Ayça Aykaç, Van Aalen, Carutasu, Busa)

SETLER: 25-23, 22-25, 25-22, 23-25, 12-15

SÜRE: 135 dakika (29, 29, 29, 29, 19)

Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası maçında Fenerbahçe'yi 3-2 yenen VakıfBank, şampiyon oldu.

Karşılaşmanın ilk seti büyük çekişmeye sahne oldu. Arina Federovtseva ve Stysiak ile etkili olan Fenerbahçe, birinci seti 25-23 önde kapatarak durumu 1-0 yaptı.

İkinci sete VakıfBank etkili bir başlangıç yaptı. Sarı-siyahlılar, skoru 5-1 yapınca Fenerbahçe mola aldı. Moladan dönüşte oyun ritmini yavaş yavaş arttıran sarı-lacivertliler, bu sette ilk kez öne geçti: 14-13. Thompson'ın skorer kimliğiyle oyuna ağırlığını yeniden koyan VakıfBank, seti 25-22 kazanarak durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü set oldukça dengeli bir oyuna sahne oldu. Bir ara Fenerbahçe farkı 4 sayıya çıkarsa da (15-11) VakıfBank, Gabi ile etkili olarak oyunda kalmayı sürdürdü. Ancak son bölümdeki bireysel hatalardan skor üreten sarı-lacivertliler, üçüncü seti 25-22 kazanarak yeniden öne geçti: 2-1.

Dördüncü setin ortalarına doğru oyunda üstünlüğü ele alan Fenerbahçe, Stysiak'ın etkili performansıyla skoru 15-11 yaptı. Zehra Güneş ve Thompson'ın sayılarıyla toparlanan VakıfBank, dördüncü seti 25-23 kazanarak skoru eşitledi: 2-2.

Final seti karşılıklı hatalardan bulunan sayılarla başladı. VakıfBank farkı 3 sayıya (6-3) çıkarsa da Fenerbahçe rakibini yakalamayı (9-9) başardı. Final setinin son bölümü büyük çekişmeye sahne oldu. Thompson ile hücumda etkili olmayı sürdüren VakıfBank, seti 15-12 önde bitirdi ve maçı 3-2 kazandı. Geçen sezonu ligde şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe ile Kupa Volley kazananı VakıfBank'ı karşı karşıya getiren mücadeleden 3-2 galip ayrılan sarı-siyahlılar mutlu sona ulaştı.

VAKIFBANK 5'İNCİ KEZ ŞAMPİYON

Kadınlar Şampiyonlar Kupası karşılaşmasında Fenerbahçe'yi 3-2 yenen VakıfBank, organizasyonda ise 5'inci kez mutlu sona ulaştı. 2009 yılından itibaren düzenlenen ve daha önceki adı Türkiye Kadınlar Voleybol Süper Kupası'nda 2013, 2014, 2017 ve 2021 yılında şampiyonluğa uzanan sarı-siyahlılar, 2023 yılı Şampiyonlar Kupası'nı da müzesine götürmeyi başardı.

Süper Kupa'da 8'inci kez yer alan Fenerbahçe ise 4'üncü defa sahadan mağlup ayrıldı.