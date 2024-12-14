Üniversite öğrencilerinden huzurevine ziyaret

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şehit Suat Çelik Gençlik Merkezi tarafından huzurevine ziyarette bulunan üniversite öğrencileri yaptıkları atkıları yaşlılara hediye etti.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şehit Suat Çelik Gençlik Merkezi tarafından Halis Toprak Huzurevi YBR Merkezine ziyaret düzenledi. Üniversite gençleri tarafından örülen el emeği göz nuru atkılar hizmet alan yaşlılara hediye edildi. Yaşlılarla keyifli vakit geçiren üniversite öğrencileri, ziyaretlerini fotoğraf çekimi ile sonlandırdı. - ESKİŞEHİR