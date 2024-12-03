Ümraniyespor, Tuncay Şanlı ile Yollarını Ayırdı
Trendyol 1. Lig takımı Ümraniyespor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Şanlı ve ekibine emekleri için teşekkür etti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, teknik direktörümüz Tuncay Şanlı ile yollarını ayırma kararı almıştır. Emek ve özverileri için Tuncay Şanlı ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." - İSTANBUL