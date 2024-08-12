Ümraniyespor, Ahlatcı Çorum FK'yı 3-0 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'de ilk hafta maçında sahasında Ahlatcı Çorum FK'yı 3-0 mağlup eden Central Hospital Ümraniyespor'un teknik direktörü Tuncay Şanlı, sezona galibiyetle başlamanın moral açısından önemli olduğunu söyledi.

Ümraniye'de oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tuncay Şanlı, "Önemli galibiyet. Sezona galibiyetle başlamak moral açısından değerliydi. Skor önemli ama daha önemlisi yapacağımız organizasyonlardı." ifadelerini kullandı.

Rakibin neler yapabileceğini bildiklerini anlatan Şanlı, "Hem kontrollü oynadık, doğaçlama oyunumuz da vardı. Oyuncularımın 3-0 olduktan sonra oyun planından kopmamaları ben ve ekibimi mutlu etti. İlk adım önemliydi, hedefler doğrultusunda bu şekilde iyi başlamak, coşkulu başlamak ve oyunu bırakmamak değerliydi. Teknik ekip olarak, düşündüklerimizi sahada yerine getiren bir takım oluşturmak istiyorduk. Mücadele gücünü ortaya koymaları bizim için önemliydi. Bugün mutluluklarını yaşayacaklar, yarın tekrar çalışmaya başlayacağız. Hiçbir zaman başardıklarını yeterli görmemeliler, onların yeteneklerini biliyoruz." şeklinde konuştu.

Tuncay Şanlı, "Hedefleriniz doğrultusunda kaç transfer daha bekliyorsunuz?" sorusuna, "Hocalar her zaman transfer bekler. Oyuncu grubumla gayet mutluyum, eksiklerimiz var, onları başkan ve yönetimimizle konuşuyoruz. Nokta transferler yapmak istiyoruz, aynı zamanda altyapıdan da 3-4 arkadaşımız A takımda bizle beraber. Bir gözümüz de onların üzerinde. Transfer olabilir, orta saha ve hücum bölgesinde ama olmazsa da başkanımıza neden transfer yapmadınız diyemem. Elimizde iyi bir oyuncu grubu var. Gelen arkadaşlarımız olursa mutlu oluruz." yanıtını verdi.

Serkan Özbalta: "Bugün biz, biz değildik"

Ahlatcı Çorum FK'nın teknik direktörü Serkan Özbalta, "İyi hazırlandığımız ya da öyle zannettiğimiz bir müsabakaydı." dedi.

İlk gole kadar maçın iki taraf için de olduğunu dile getiren Özbalta, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Önde yaptığımız yanlış baskı ve ardından rakibin hızlı hücumuyla yediğimiz bir gol var. Ondan sonra oyuna tutunmaya çalıştık ama işin gerçek kısmı bugün biz, biz değildik. Geriye düştükten sonra sahada yapabileceğimiz bir iki şey vardı onları tam anlamıyla yerine getirdik ve doğru pas tercihlerinde gol bulabileceğimizi gördük. Skor 3-0 olunca moral üstünlüğü tamamen rakibin eline geçti. İyi hazırlık dönemi geçiremedik bunun sahaya yansıdığını görüyoruz. İyi kadromuz var, 8-9 tane iyi oyuncumuz var, yapacağımız eklemelerle inşallah daha iyi bir duruma geleceğiz. Lig uzun bir maraton, kazanan moral ve 3 puan kazandı. İlk haftada kaybedenler açısından zihinsel dayanıklılık çok önemli, ligi huzurlu ve mutlu bir yerde bitirmeliyiz."