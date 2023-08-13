Ümraniye Teknik Direktörü Mustafa Er: İstemediğimiz şekilde mağlup olduk

Ümraniye Teknik Direktörü Mustafa Er, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından, "İstemediğimiz şekilde mağlup olduk. Dersler çıkaracağız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in birinci haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Er, "Kazanmak üzere planlarımızı yaptık, kazanmak için geldik. Maalesef oyuna 90 dakika hakim olmamıza rağmen çok basit gollerle mağlup olduk. Özellikle ilk gol, duran toptan altı pasta belki 50 metreden gelen topa oyuncu bomboş vuruyorsa biz buna müdahale edemiyorsak, en azından rakibi bozamıyorsak, burada ciddi bir savunma zafiyeti var. Bu seviyede olmaması gerekiyor. İkinci golde de çalıştığımız yerden gol yedik. Geri dönmeye çalıştık, ilk yarının sonlarına doğru golü de bulduk. O anlamda içeri moralli girdik. İkinci yarıda topa sahip olmamıza, birçok kez ceza sahasına giriş yapmamıza rağmen golü bulamadık. Maalesef yanlış tercihler yaptık. Sadece topa sahip olmak yetmiyor. Oyunun genelinde topa sahiptik ama oyunun iki yönü var, savunma ve hücum. Savunma aksiyonlarında daha geride kaldık. İstemediğimiz şekilde mağlup olduk. Dersler çıkaracağız. Fiziksel anlamda eksik olan oyuncularımız var. Lig başladıktan sonra takımı toplamaya başladık. Son 20 günde bizimle beraber olan birçok arkadaşımız var. İlk dört haftalık periyodu minimum hasarla geçirmeyi planlıyorduk. Beşinci hafta milli ara da girecek. O haftaya kadar hem fiziksel olarak hem de birliktelik olarak bu süreci hasar almadan geçirmeye çalışıyoruz. Yeni bir takımız. Bu yüzden beraber olmaya, beraber vakit geçirmeye ihtiyacımız var. Bugün kazanabilirdik, belki de puan alabilirdik" ifadelerine yer verdi. - ANKARA