UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşları tamamlandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşlarında AEK Larnaca ve Gzira takımları tur atladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşlarında 2 maç yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında ağırladığı Belarus temsilcisi Torpedo Zhodino ile 1-1 berabere kalarak tur atladı.

Malta'nın Gzira takımı ise 2-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında konuk olduğu Lüksemburg ekibi Diddeleng'e 2-1 yenilmesine rağmen 3. eleme turuna yükseldi.

Ligde 2. eleme turu karşılaşmaları yarın sona erecek.