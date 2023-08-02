UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşları tamamlandı
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşlarında AEK Larnaca ve Gzira takımları tur atladı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşlarında 2 maç yapıldı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında ağırladığı Belarus temsilcisi Torpedo Zhodino ile 1-1 berabere kalarak tur atladı.
Malta'nın Gzira takımı ise 2-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında konuk olduğu Lüksemburg ekibi Diddeleng'e 2-1 yenilmesine rağmen 3. eleme turuna yükseldi.
Ligde 2. eleme turu karşılaşmaları yarın sona erecek.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor