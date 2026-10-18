Türk Mücadele Sporları ve Cenk Sanatları Kurultayı ikinci kez Topkapı'da toplandı

Türk mücadele sporları ve savaş sanatları alanında bir ilk olma özelliği taşıyan Türk Mücadele Sporları ve Cenk Sanatları Kurultayı'nın 2.'si, Topkapı Kültür Parkı'ndaki Yörük Otağı'nda gerçekleştirildi.

İlk kurultayda oluşturulan "Ak Sakallılar Heyeti" danışma kurulunun öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıda, Türk mücadele ve cenk sanatlarının geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması konularında istişarelerde bulunuldu. Etkinliğe, Ak Sakallılar Heyeti'nden Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) üyesi, Uzak Doğu Sporları eski federasyon başkanlarından Emekli Tabip Kıdemli Albay Prof. Dr. İbrahim Öztek, Uzak Doğu Sporları eski federasyon başkan yardımcılarından, spor akademisyeni ve milli teknik direktör Dr. Öğr. Üyesi Ali Demir, İstanbul Aydın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Tamer ile Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden dövüş sanatları sistemlerinin temsilcileri katıldı. Ayhan Kısrure'nin koordinatörlüğünde düzenlenen kurultayın ardından Prof. Dr. İbrahim Öztek ve Ayhan Kısrure, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu.

İbrahim Öztek: "Mücadele sporlarında sporcularımızın önünü açmak istiyoruz"

Mücadele sporlarında federasyon çatısı altında faaliyet gösteremeyen branşların önünü açmayı hedeflediklerini belirten İbrahim Öztek, "Ben tıp doktoruyum ama hayatım boyunca da bu mücadele sporlarıyla hem sporcu olarak, hem federasyon başkanı olarak, hem de bilimsel ve kültürel olarak da hizmetlerimiz oldu. Bugün de bu kültürün bir parçası olarak mücadele sporları adı altında bir kurultay düzenliyoruz. Bu kurultay şu ana kadar düzenlediğimizin ikincisi. Türkiye'nin birçok yerinden, birçok bölgesinden mücadele sporları yapan ama federe olamamış ve dünyada da aşağı yukarı birçok ülkede, hatta sporcuları olan, antrenörleri olan bir çalışma alanı içerisindeyiz. Mücadele sporları dediğimiz zaman, bunun içerisinde judosu var, karatesi var, taekwondosu var, boksu var, güreşi var fakat bir de federe olamamış, kendisi bir Türk spor oyunları ile meşgulüm veyahut da güçlü Türk geçmiş tarihe dayalı Türk sporlarıyla ilgilenmiyorum diyen bir grup var. Bunlar aşağı yukarı Türkiye'de 10-15 grup halinde çalışmalarını devam ediyorlar. Bu çalışmaları biraz ferdi çalışma oluyor. Federe olamadıkları için de sporcularını tam manasıyla kendi çalıştıkları sporlar adı altında federe edemiyorlar ama hepsi ayrı ayrı bir spor alanı içerisinde Türk sporunda hizmet ediyorlar. En önemlisi de çocuklarımızı kahve köşelerinden, uyuşturucudan, kötü alışkanlıklardan kurtarmanın çabası ve bilinci içindeler. Bizler de bir Aksakallı Heyeti oluşturduk. Bu heyetin oluşturulmasında organizasyon olarak Ayhan Kısrure isimli kardeşimiz, arkadaşımız bu işleri yapan, wushu sporunu yapan, mücadele sporları yapan bir kardeşimiz. Onun önderliğinde, onun çalışmalarıyla, gayretiyle oldu. Arkadaşlarımızla da bir araya gelerek bir 'Aksakallılar Heyeti' oluşturduk. Bu heyet, bilgi dağarcıkları dolu olan insanlar. Federe olamayan, federe olamamış birtakım dosyalar hazırlamış, genel müdürlüğe sunmuş, kabul görmemiş bu arkadaşlarımıza biraz da sahip çıkarak belirli bir teknik düzen ve kültürel sistem içerisinde, spor kültürüne dayalı bir sistem içerisinde organize etmek, devletimize bu organizasyonu sunmak, federe etmek ve sporcularımızın önünü açmak, antrenörlerimizin önünü açmak amacıyla bir araya geldik" ifadelerini kullandı.

"Kurulun bir federasyonun bünyesinde yer alması daha kolay olacaktır"

Mücadele sporları alanında faaliyet gösteren ancak federasyon çatısı altında yer alamayan grupları ortak bir sistemde buluşturmayı hedeflediklerini belirten Öztek, yeni bir federasyon kurmak veya mevcut federasyonlardan birinin bünyesinde birleşmek üzere iki seçenek üzerinde durduklarını söyledi. İbrahim Öztek, "Bu ana fikri katılımcılara soracağız, 'Bir federasyon mu olmalıyız yoksa biz kurulmuş olan bir federasyonun bünyesinde mi birleşmeliyiz?' Yeniden bir federasyon olabilmek çok güç çünkü Gençlik ve Spor Teşkilatımız federasyonların sayısını pek arttırmaktan yana değil. Çünkü ona göre bir bütçe, ona göre bir teşkilat, ona göre bir genel sekreter, hepsi yeniden düzenlenecek ama amacımız gerçekten kendi sistemimizi oluşturarak buraya katılan 10-15 kişilik grupların yapmış olduğu sistemleri bir araya getirmek. Özel bir spor dalı oluşturma yolunda hareket ediyoruz ve bunu spor teşkilatımıza sunmayı düşünüyoruz. Bu uzun yol. Bunu aşmak için öncelikle bu alanda kurulmuş başka federasyonlar var. Onların sayıları da çok az, 1-2 gibi. Onların bünyesinde toplanır da birlikte hareket edersek bizim işimizi biraz daha kolaylaştırır, bu arkadaşlarımızın işini biraz daha kolaylaştırmış olur. Bu iki yoldan birini tercih edeceğiz ama kolay olan, kurulu bir federasyonun bünyesi içerisinde yer almak" diye konuştu.

"Türk sporunun geleceği için bu sporculara sahip çıkmalıyız"

Federasyon çatısı altında yer alamayan sporcuların önemli başarılara imza atabilecek potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Öztek, "Her şeyden önce Türk sporunun geleceğidir. Bu federe olmadan, federe olmamış halde büyük gayretler içinde çalışan bu antrenörlerin yetiştirdiği sporcular içerisinde belki Avrupa ve dünya şampiyonu olabilecek performansa sahip sporcular olabilir. Biz bunlara lisans sağlayamazsak, bunları bir federasyon çatısı altında toplayamazsak o zaman bu değerlere yazık olmuş olur. Bu nedenle de devletimizin de bu konuda hassasiyeti muhakkak olacaktır ve hassasiyetle yaklaşarak bu insanların bir mücadele Türk Mücadele Sporları Çatısı altında toplanabilmesi en büyük arzumuzdur. Devletimizin de beklediğimiz devletimizden de beklediğimiz budur" değerlendirmesinde bulundu.

Ayhan Kısrure: "Amacımız Türk mücadele sporlarını bir resmi çatı altına kavuşturmak"

Türk mücadele sanatlarıyla uğraşan branşları resmi bir çatı altında bir araya getirmeyi hedeflediklerini aktaran Ayhan Kısrure, "Biz ülkemizde Türk mücadele sanatı ve cenk sanatı yapan spor branşlarını bir araya getirme hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda yaklaşık 2 yıldan bu yana organize bir şekilde Aksakallılar Heyetimizin önderliğinde çalışıyoruz. İlk kurultayımızı 2025 yılında gerçekleştirdik ve bugün de ikinci kurultayımızı, kurultaya özgü bu tarihi mekanda ve yapıda gerçekleştirdik. Mücadele sporları 'Uzakdoğu Sporları' adı ile anılıyor, karatesi, taekwondosu, wushusu. Aslında bunların tarihini incelediğimizde bu tarih içerisinde Türk etkisini görüyoruz. Çünkü Türklerle Çinliler ortak coğrafyayı paylaşmışlar ve yüzyıllar boyunca sürekli mücadele içerisinde olmuşlar ve bu mücadelede de Türkler sürekli rakiplerine karşı üstünlük sağlamışlar. Bu üstünlüğün en önemli etkenlerinden biri de mücadele kültürü. Dolayısıyla biz diyoruz ki artık 'Uzakdoğu Sporları' değil 'Mücadele Sporları' ismiyle bu spor branşlarının anılması gerekiyor. Sadece anılmakla da kalmayıp bir Türk mücadele spor sisteminin kurulması, aslında bu tip sistemler ve stiller var ancak bunların bir araya gelerek bir güç birliği oluşturması gerekiyor. Aynı zamanda resmi bir çatı altına kavuşması. Bu niyetle bu kurultay yapıldı. Kurultayımıza Sayokan sistemi Karabük'ten, Bagatur sistemi Aydın Nazilli'den, Aslando sistemleri Avusturya'dan, Sanguçi sistemi İstanbul'dan, Humboksu sistemi yine İstanbul'dan, Alpagu sistemi Türkiye'de ciddi anlamda bir potansiyeli olan ve Azerbaycan kökenlidir. Bu tip sistemler katılım sağladılar. Sağ olsunlar bugün buradalar. Amacımız Türk mücadele sporlarını bir resmi çatı altına kavuşturmak ve uluslararası arenada diğer uzakdoğu sporlarıyla mücadele edebilecek seviyeye ve konuma getirmek" açıklamasında bulundu.

"Türk mücadele sanatlarını tek çatı altında toplamayı amaçlıyoruz"

Türkiye'de Türk mücadele sanatları alanında faaliyet gösteren sistem kurucularıyla ortak bir yapı oluşturmak için yola çıktıklarını kaydeden Kısrure, "Bunların içerisinde bizim kendimizin şahsımızın da oluşturduğu 'Türk Savaş Sanatı Sanguçi' diye bir sistem var. Önce bir birbirimizle rekabet halinde değil birlikte ne yapabiliriz diye temel altyapısını yaptık ve bu Türkiye'nin her tarafındaki hatta yurt dışındaki sistem kurucularıyla sürekli irtibat halinde olduk. Sonra Aksakallılar Heyetimize bu konuyu aktardık. Birlikte tek bir çatı altında federasyon olabilir miyiz diye danıştık. Sağ olsun kendileri bizlere kol kanat geldiler. Çünkü Aksakallılar Heyetimiz, Türkiye'nin mücadele sporlarındaki en yetkin ve etkin kişileri. Bu çalışmaları yoğun bir biçimde, aralıksız, sürekli sistemlerle bir araya gelerek gerçekleştirdik. Şimdi kurultayımızın ikinci bölümünde sistemler kendilerini tanıtacaklar. Dolayısıyla bugün bu ikinci kurultayımız bizi çok memnun etti. Türkiye'nin hemen hemen her yerinden katılım gerçekleşti. Bunları artık geleceğe doğru daha emin adımlarla resmi bir federasyon çatısı altında toparlamayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

Türk Mücadele Sporları ve Cenk Sanatları Kurultayı'na desteklerinden dolayı İhlas Haber Ajansı'na plaket verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı