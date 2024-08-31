Üye Girişi
Haberler

Tuncay Şanlı: İlk yarıdaki performansımızı sürdürebilirsek iyi işler yapabiliriz

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Central Hospital Ümraniyespor'un teknik direktörü Tuncay Şanlı, Fatih Karagümrük ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, takımın ilk yarıdaki performansını sürdürebilirse sezonun kalanında iyi işler yapabileceklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalan Central Hospital Ümraniyespor'un teknik direktörü Tuncay Şanlı, ilk yarıdaki performansı maçın genelinde sergiledikleri takdirde sezonun kalanında iyi işler yapabileceklerini söyledi.

Ümraniye'de oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tuncay Şanlı, "Skor olarak istediğimizi alamadık ama maçı da kaybedebilirdik. İlk yarıda oyun olarak birçok bölümde oyuncularımızdan istediğimiz performansı aldık. Çok hızlı başladık. Planlarımızın çoğu doğruydu. Takım halinde hareket ettik." diye konuştu.

İkinci devrede istediklerini sahaya yansıtamadıklarını aktaran Şanlı, "İkinci yarıda bambaşka bir takım vardı. Biraz geri çekildik. Topa sahip olamadık. Buna karşın son 15-20 dakikada istediğimiz oyun vardı. Özellikle kenar oyunlarından kaçırdığımız pozisyonlar vardı. Skordan bağımsız ilk yarıdaki oyunu 70-80 dakikalara yayabilirsek sezonun kalanında iyi işler yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

Fatih Karagümrük Tuncay Şanlı Ümraniye Spor Spor Güncel Haberler

Bahçelievler Devlet Hastanesi ve Mahmutbey Caddesi'ndeki silahlı saldırıya yayın yasağı

Bahçelievler Devlet Hastanesi ve Mahmutbey Caddesi'ndeki silahlı saldırıya yayın yasağı

 Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti

Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız
Galatasaray'a Icardi şoku! Sahayı takım arkadaşlarının omzunda terk etti

Galatasaray'a Icardi şoku! Sahayı takım arkadaşlarının omzunda terk etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
1-2 Eylül İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Kağıthane, Esenyurt, Küçükçekmece elektrik kesintisi 1-2 Eylül Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 1-2 Eylül Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi Bein Sports 1-2-3-4 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Adana Demirspor Galatasaray maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Adana Demirspor GS geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Icardi sakatlandı mı, neden oyundan çıktı? Adana Demirspor Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Adana Demirspor GS golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maç tarihleri Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maç tarihleri Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maç tarihleri Bein Sports CANLI izle! (ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki
title