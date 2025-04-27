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Tuncay Şanlı: 'Futbol adına güzel bir şeyler yapabilir miyiz?'

Tuncay Şanlı: 'Futbol adına güzel bir şeyler yapabilir miyiz?'
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Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, ekibiyle futbol adına güzel şeyler yapma hedefinde olduklarını ifade etti. Maç sonrası basın toplantısında oyunculara ne katacaklarına odaklandıklarını vurguladı.

- Tuncay Şanlı : "Benim ve ekibimin amacı şudur; futbol adına güzel bir şeyler yapabilir miyiz?"

ANKARA - Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından, "Benim ve ekibimin amacı şudur. Futbol adına güzel bir şeyler yapabilir miyiz? Oyunsal olarak oyunculara ne verebiliriz?" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Çorum FK, deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, "Çok fazla yorum yapmayacağım, değmez de zaten. Benim ve ekibimin amacı şudur, futbol adına güzel bir şeyler yapabilir miyiz? Oyunsal olarak oyunculara ne verebiliriz? Derdimiz o tabii ki. Hakemle ilgili yorum zaten hayatım boyunca oynarken de yapmadım, yine yapmayacağım. Çünkü yorumsuz bir durum var. Dediğim gibi uzatmayacağım, içeride oyuncu grubuna da söyledim. Onlara da teşekkür ettim" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLAL SARIKAVAK - Spor
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