Trendyol Yemek, Hatayspor'un forma göğüs sponsoru oldu

Hatay spor'un geçtiğimiz sezon ligden çekilmesinin herkesi üzdüğünü dile getiren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Bugün Trendyol ve Atakaş Hatay spor arasında çok anlamlı bir iş birliği için bir araya geldik. Trendyol gibi ülkemizin önemli bir markasının desteği bizim için çok saygıdeğer. Trendyol geçtiğimiz dönemlerde de desteklerin en güzel örneklerinden birini "Omuz Omuza" kampanyası ile göstermişti. Hatay spor'un ligden çekilme kararı bizleri çok üzmüştü. Atakaş Hatay spor, Trendyol ile birlikte inşallah çok daha güçlü bir şekilde aramıza dönecek. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Gençlik ve Spor Bakanımız, depremde zarar gören bu iki Süper Lig takımına sahip çıkılması konusunda bizlere hep tavsiyede bulundular. Ben, bu sahip çıkmaya duyarsız kalmayan Trendyol'a çok teşekkür ediyorum. Bunu bir reklam anlaşması olarak görmeyin. Eğer bir reklam anlaşması olsaydı bu protokolü bugün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Tesislerinde yapılmazdı. Biz özellikle buradayız. Bu işi sağlayan yapan bu iki kurumu bir araya getiren destek veren kuruluşuz. Onun için bu işi sadece reklam olarak görmeyin. Önemli olan Türkiye Süper Ligi'ne renk getireceğine inandığımız Atakaş Hatay spor'un tekrar güçlü bir şekilde bu ortama geri gelmesi. Kulüpler Birliği Vakfı da bu iki kulübümüze destek olma konusunda bana özellikle tavsiyede bulundular. Onun için tüm tarafların bu konuda verdiği desteğin bizde kendi Riva tesislerimizde bu sözleşmeyi, protokolü yaparak yerine getiriyoruz. Trendyol'a ülke sporuna ve sporcusuna verdiği destekler için yürekten teşekkür ediyor, bu anlaşmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

2021'den bu yana TFF'nin de ana sponsoru olduklarını söyleyen Çetin, "Hatay, Atatürk'ün hepimize emaneti. Trendyol olarak Hatayspor'umuzun Super Lig'de başarıdan başarıya koşacağına inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın özellikle deprem bölgesindeki illerimize ve bu illerde zarar gören kulüplerimize TFF'nin iş dünyasına destek vermesi yönünde tavsiyeleri vardı. TFF'den bu destek çağrısı geldiğinde hemen devreye girdik ve hem Cumhurbaşkanımızın tavsiyesi hem de Atatürk'ümüzün bize olan emaneti bu kadar önemli bir şehrin yanında olmak istedik. Spor hepimizi birleştiren bir unsur. Hepimizin gönülden isteği Hatayspor'umuzu Süper Lig'de önümüzdeki sene başarılı bir şekilde görmek. Deprem zamanı depremzedelere destek olmak için elinden gelen her şeyi yapan değerli teknik direktörümüz Volkan Demirel ile iş birliği yapmak mutluluk ve gurur verici oldu. Ben tüm Türkiye'nin yeni sezonda Hatayspor'un arkasında olacağını da düşünüyorum" dedi.