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Trendyol Süper Lig'de ikinci hafta hakemleri belli oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ikinci haftasında görev alacak hakemleri açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ikinci haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

  • 21.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Direnç Tonusluoğlu

17 Ağustos Cumartesi:

  • 19.15 Bellona Kayserispor-Net Global Sivasspor: Turgut Doman
  • 21.45 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
  • 21.45 Göztepe-Fenerbahçe: Kadir Sağlam

18 Ağustos Pazar:

  • 19.15 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler
  • 21.45 Gaziantep FK-Samsunspor: Emre Kargın
  • 21.45 Beşiktaş-Antalyaspor: Mehmet Türkmen

19 Ağustos Pazartesi:

  • 21.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır
  • 21.00 İkas Eyüpspor-Sipay Bodrum FK: Halil Umut Meler
  • *Trabzonspor haftayı BAY geçecek.
Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Spor

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