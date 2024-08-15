Trendyol Süper Lig'de ikinci hafta hakemleri belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ikinci haftasında görev alacak hakemleri açıkladı.
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ikinci haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
- 21.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Direnç Tonusluoğlu
17 Ağustos Cumartesi:
- 19.15 Bellona Kayserispor-Net Global Sivasspor: Turgut Doman
- 21.45 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
- 21.45 Göztepe-Fenerbahçe: Kadir Sağlam
18 Ağustos Pazar:
- 19.15 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler
- 21.45 Gaziantep FK-Samsunspor: Emre Kargın
- 21.45 Beşiktaş-Antalyaspor: Mehmet Türkmen
19 Ağustos Pazartesi:
- 21.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır
- 21.00 İkas Eyüpspor-Sipay Bodrum FK: Halil Umut Meler
- *Trabzonspor haftayı BAY geçecek.