Trabzon haberi! Balkan Şampiyonu Akçaabat Belediyesinden

Trabzon bölgesinden gelen habere göre 24-25 Eylülde Bosna Hersek'in Pale City kentinde yapılan Minikler (Kadın-Erkek) Balkan Judo Şampiyonasın da 28 kg da Akçaabat Belediyesi Spor Kulübü Sporcusu Ahsen Yıldırım Balkan Şampiyonu oldu.

24-25 Eylülde Bosna Hersek'in Pale City kentinde yapılan Minikler (Kadın-Erkek) Balkan Judo Şampiyonasın da 28 kg da Akçaabat Belediyesi Spor Kulübü Sporcusu Ahsen Yıldırım Balkan Şampiyonu oldu.

Akçaabat Belediyesi Spor Kulübünün sporcusunun Şampiyon olmasından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Başarılarından ötürü Akçaabat Belediyesi Sporu Kulübü Sporcusu Ahsen Yıldırım'ı tebrik ederek, " Yediden yetmişe herkes için spor felsefesinden hareketle birçok spor branşını vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Açtığımız her spor kursu halkımız tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor. Belediyemiz Spor İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde devam eden spor kurslarımızın yanında Akçaabat Belediyesi Spor Kulübünde de devam eden kurslarımız var. Bu kulüpte alanında uzman eğitmenler, çocukları yeteneğine göre eğitiyor. Çocuklarımıza ve gençlerimize küçük yaşta spor yapma alışkanlığı ve disiplin kazandırıyoruz. Eğitmenlerimiz, çocuklarımızı ülke genelinde ya da dünya çapında yapılan yarışmalara hazırlıyor ve ciddi başarılar elde ediliyor. Son olarak Balkan Judo şampiyonasına katılan Akçaabat Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Ahsen yavrumuz Balkan şampiyonu olarak Ay Yıldızlı Bayrağımızı dalgalandırarak İstiklal Marşımızın okunmasına vesile oldu. Değerli sporcumuz Ahsen Yıldırım'ı şampiyonluğundan dolayı kutluyor; başarılarının devamını diliyorum. Aynı zamanda sporcumuzun ailesini, eğitmenlerini ve Akçaabat Belediyesi Spor Kulübü yöneticilerini de yürekten tebrik ediyorum" dedi. - TRABZON