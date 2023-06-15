Tolgay Arslan kıta değiştirdi! Melbourne City ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları da giyen son olarak Udinese'de top koşturan Tolgay Arslan, Avustralya Ligi ekiplerinden Melbourne City'e transfer oldu. 32 yaşındaki futbolcu, yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

2020'den bu yana Udinese forması giyen Tolgay Arslan'ın yeni rotası Avustralya oldu. Deneyimli orta saha artık Melbourne City'nin başarısı için ter dökecek.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları da giyen Tolgay Arslan, Udinese'den Avustralya Ligi ekibi Melbourne City'e transfer oldu. 32 yaşındaki futbolcu, yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

2015 YILINDA TÜRKİYE MACERASI BAŞLADI

Tolgay Arslan'ın Türkiye macerası 2015 yılında Hamburg'dan Beşiktaş'a transfer olduğunda başladı. Deneyimli orta saha, 2019 yılında ise Fenerbahçe'ye imza attı. Son olarak Udinese forması giyen Arslan, bu sezon 37 maça çıkarken 1 gollük katkı verdi.