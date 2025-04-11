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TFF 3. Lig'de Bursaspor'un Maç Hakemi Belli Oldu

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TFF 3. Lig'in 28. haftasında Bursaspor'un Artvin Hopaspor ile oynayacağı maçın hakemi Şevket Teker olarak belirlendi. Maç, 13 Nisan Pazar günü Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşecek.

TFF 3. Lig'in 28. haftasında Artvin Hopaspor'a Balıkesir'de konuk olacak Bursaspor'un maçının hakemi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu liglerde haftanın maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. 13 Nisan Pazar günü Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Artvin Hopaspor-Bursaspor maçını Manisa Bölgesi Klasman Hakemi Şevket Teker yönetecek. Teker'in yardımcılığını Levent Yeşilyurt ve Halil Aslandağ yaparken maçın dördüncü hakemi ise Samet Özdeniz olacak. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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