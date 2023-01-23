Tecavüzle suçlanan dünya yıldızı hapı yuttu! Cezaevindeki Dani Alves'i yıkan haber

Cinsel saldırı suçundan tutuklanan Dani Alves, 12 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. Mağdur olduğu iddia edilen genç kadın, maddi tazminat almayı reddetti ve davadan vazgeçmeyeceğini bildirdi.

Dani Alves, İspanya'nın Barselona kentindeki bir eğlence kulübünde 30 Aralık 2022 gecesi 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanmıştı.

GÜVENLİK GEREKÇESİYLE YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

39 yaşındaki futbolcu Daniel Alves, güvenlik gerekçesiyle başka bir hapishaneye sevk edildi. 3 gündür Brains 1 adlı cezaevinde yatan Alves, Brains 2 cezaevine nakledildi.

ÜÇ İFADE DE FARKLI

İspanyol basınında Daniel Alves'in polise ve mahkemeye verdiği üç ifadede de farklı konuştuğu yazıldı. 39 yaşındaki futbolcunun ilk ifadesinde 23 yaşındaki kadını tanımadığını, daha sonrasında verdiği ifadede genç kadınla barda tanıştığını kabul etti. Brezilyalı futbolcunun son olarak suçlamaları kabul etmediği ve kadının kendisinin kucağına gelip oturduğunu ileri sürdüğü belirtildi.

MAĞDUR KADINI DOĞRULUYORLAR

23 yaşındaki genç kadının video görüntüleri ve şahitler tarafından doğrulandığı belirtiliyor. Alves, avukat değiştirip mahkemeye yeni bir ifade vermek için başvurdu.

CEZASINI ÇEKMESİNİ İSTİYOR

Cinsel saldırıdan 4 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olan Alves'in dosyası tecavüz olarak yeniden sınıflandırılırsa ceza süresi 12 yıla çıkacak. Mağdur olduğu iddia edilen 23 yaşındaki kadın, maddi tazminat almayı reddetti. Alves'in cezasını çekmesini istiyor.

1 İLA 12 YIL ARASI

İspanya'daki yasalara göre Alves'in 1 ila 12 yıl arasında hapis cezası alma ihtimali yüksek görülüyor.