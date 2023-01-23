Tecavüzle suçlanan dünya yıldızı hapı yuttu! Cezaevindeki Dani Alves'i yıkan haber
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Cinsel saldırı suçundan tutuklanan Dani Alves, 12 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. Mağdur olduğu iddia edilen genç kadın, maddi tazminat almayı reddetti ve davadan vazgeçmeyeceğini bildirdi.
Dani Alves, İspanya'nın Barselona kentindeki bir eğlence kulübünde 30 Aralık 2022 gecesi 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanmıştı.
39 yaşındaki futbolcu Daniel Alves, güvenlik gerekçesiyle başka bir hapishaneye sevk edildi. 3 gündür Brains 1 adlı cezaevinde yatan Alves, Brains 2 cezaevine nakledildi.
İspanyol basınında Daniel Alves'in polise ve mahkemeye verdiği üç ifadede de farklı konuştuğu yazıldı. 39 yaşındaki futbolcunun ilk ifadesinde 23 yaşındaki kadını tanımadığını, daha sonrasında verdiği ifadede genç kadınla barda tanıştığını kabul etti. Brezilyalı futbolcunun son olarak suçlamaları kabul etmediği ve kadının kendisinin kucağına gelip oturduğunu ileri sürdüğü belirtildi.
23 yaşındaki genç kadının video görüntüleri ve şahitler tarafından doğrulandığı belirtiliyor. Alves, avukat değiştirip mahkemeye yeni bir ifade vermek için başvurdu.
Cinsel saldırıdan 4 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olan Alves'in dosyası tecavüz olarak yeniden sınıflandırılırsa ceza süresi 12 yıla çıkacak. Mağdur olduğu iddia edilen 23 yaşındaki kadın, maddi tazminat almayı reddetti. Alves'in cezasını çekmesini istiyor.
İspanya'daki yasalara göre Alves'in 1 ila 12 yıl arasında hapis cezası alma ihtimali yüksek görülüyor.