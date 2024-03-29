Tepki yağıyor! Tecavüzden içeri giren Dani Alves, özgürlüğünü bakın nasıl kutladı

Tecavüz suçundan mahkum olan ve kefaletle serbest bırakılan Dani Alves'in, özgürlüğünü 4.5 milyon sterlinlik malikanesinde büyük bir parti vererek kutlaması çok tartışıldı.

TEPKİ YAĞIYOR

Alves'in bu şekilde kutlama yapması, insanlarda büyük bir tepki uyandırdı. Futbolcunun bu davranışına karşı çıkanlar, ona utanç verici yorumlar yaparak tepkilerini dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

Barcelona'nın eski yıldızı, 1 milyon avro kefalet ödeyerek serbest kalmıştı. 2022 yılında bir gece kulübünde bir kadına tecavüz ettiği suçlamasıyla mahkum edilmiş ve dört buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak Alves, cezasını ev hapsinde temyiz etme mücadelesini kazandıktan sonra Pazartesi günü avukatı Ines Guardiola ile birlikte Brians 2 Hapishanesi'nden çıkarken görüldü.