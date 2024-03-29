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Tepki yağıyor! Tecavüzden içeri giren Dani Alves, özgürlüğünü bakın nasıl kutladı

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Tecavüz suçundan mahkum olan ve kefaletle serbest bırakılan Dani Alves'in, özgürlüğünü 4.5 milyon sterlinlik malikanesinde büyük bir parti vererek kutlaması çok tartışıldı.

TEPKİ YAĞIYOR

Alves'in bu şekilde kutlama yapması, insanlarda büyük bir tepki uyandırdı. Futbolcunun bu davranışına karşı çıkanlar, ona utanç verici yorumlar yaparak tepkilerini dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

Barcelona'nın eski yıldızı, 1 milyon avro kefalet ödeyerek serbest kalmıştı. 2022 yılında bir gece kulübünde bir kadına tecavüz ettiği suçlamasıyla mahkum edilmiş ve dört buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak Alves, cezasını ev hapsinde temyiz etme mücadelesini kazandıktan sonra Pazartesi günü avukatı Ines Guardiola ile birlikte Brians 2 Hapishanesi'nden çıkarken görüldü.

Tecavüz suçundan tutuklu olan Dani Alves'in serbest kaldıktan sonra özgürlüğünü parti düzenleyerek kutlaması büyük tepki çekti

Haberler.com / Abdullah Teymur - Spor

Dani Alves Brezilya Hukuk 3.Sayfa Spor Haberler

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Yorumlar (5)

Hayrullah Karakuş:

Demek ki adaletin olmadığı başka yerlerde varmış. Sadece biz de yok sanıyorduk

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Cevdet Taşkın:

ya kardeşim sen nereden biliyorsun kimin haklı veya haksız olduğunu. ama doğru olan şey sadece lüzumsuz konuşmalar

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Selim Güler:

Bazi bati hayranlari Adaletin orada olduguna inananlar ,zengin pqrasi varsa Adalet her yerde gecerlidir dünyanin herinde böyledir.Demokrasi ,Insan haklari orada hic yok malum simdi daha cok görüyorsunuz.Türkiyemizde herzaman demokrasi insan haklari vardir.

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Export 86:

Hani intihar etmişti

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Zaky:

Adam servest kalmamis ev hapsine cikmis milyon euro odeyerek. Bizde bicaklayan darp eden kursun sikan oldurmediyse ertesi gun zaten disarida.. adalet gene onlarda bizde degil

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