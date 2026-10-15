TBF, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörü Mazzon'la yollarını ayırdı

TBF, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörü Mazzon'la yollarını ayırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın İtalyan başantrenörü Andrea Mazzon'la yollarını ayırdığını açıkladı. TBF açıklamasında Mazzon'a katkıları için teşekkür edilerek kariyerinde başarılar dilendi.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Kadın Takımı'nın İtalyan başantrenörü Andrea Mazzon'la yollarını ayırdığını bildirdi.
TBF'den yapılan açıklamada, "A Milli Kadın Takımımızda başantrenör olarak görev yapan Andrea Mazzon'a değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Kaynak: AA