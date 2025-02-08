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Taylandlı Sporcular Dünya Kupası'nda Çeyrek Finale Yükseldi

Taylandlı Sporcular Dünya Kupası'nda Çeyrek Finale Yükseldi
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Muğla Ege Yıldızları Spor Kulübü kadın hokey takımında forma giyen Taylandlı sporcular, ülkelerinin milli takımıyla Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselerek büyük bir başarı elde etti. Başantrenör Serkan Şen, sporcuların takıma önemli katkılar sağladığını belirtti.

Muğla Ege Yıldızları Spor Kulübü kadın hokey takımında forma giyen Taylandlı sporcular Miss Kittiya Losantia, Miss Jiratchaya Todkaew ve Miss Tikhamporn Sakulpithak ülkelerinin milli takımıyla Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Tayland Kadın Hokey Milli Takımı, Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen Dünya Kupası grup maçlarında Avusturya ve Güney Afrika'yı mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Elde edilen sonuçlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ege Yıldızları Spor Kulübü Başantrenörü Serkan Şen, Taylandlı oyuncuların takıma önemli katkılar sağladığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Sporcularımızın Dünya Kupası'nda gösterdiği performans bizleri gururlandırdı. Onlar bizim takımımızda da çok faydalı oldular. Daha da başarılı olacaklarına inanıyorum. Çeyrek finalde kendilerine başarılar diliyorum." - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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