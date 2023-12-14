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Tarihte bir ilk! Fener'e 6 Ludogorets'e 7 atan Nordsjaelland gruptan çıkamadı

14 Aralık 2023 23:58 Güncelleme: 00:02 Abone Ol

Fenerbahçe'nin de yer aldığı Konferans Ligi H Grubu'nda tarihi bir olay yaşandı. Nordsjaelland, Avrupa kupaları tarihinde grup aşamasını 10+ averajla tamamlayıp gruptan çıkamayan ilk takım oldu. 6 maçta toplam 17 gol atan Nordsjaelland, Fenerbahçe'yi 6, Ludogorets'e 7 gol atmıştı.