Tarihte bir ilk! Fener'e 6 Ludogorets'e 7 atan Nordsjaelland gruptan çıkamadı
Fenerbahçe'nin de yer aldığı Konferans Ligi H Grubu'nda tarihi bir olay yaşandı. Nordsjaelland, Avrupa kupaları tarihinde grup aşamasını 10+ averajla tamamlayıp gruptan çıkamayan ilk takım oldu. 6 maçta toplam 17 gol atan Nordsjaelland, Fenerbahçe'yi 6, Ludogorets'e 7 gol atmıştı.
UEFA Konferans Ligi H Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan Nordsjaelland, Avrupa kupaları tarihinde grup aşamasını 10+ averajla tamamlayıp gruptan çıkamayan ilk kulüp oldu.
+10 AVERAJ ALDILAR
Nordsjaelland, Avrupa kupalarında grup aşamasını +10 averajla tamamlayıp da tur atlayamayan ilk takım olarak tarihe geçti.
FENERBAHÇE'YE 6 ATTILAR
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de bulunduğu H Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak elenen Nordsjaelland, oynadığı 6 maçta toplamda 17 gol atarak grubun en golcü takımı oldu.
- 1-) Fenerbahçe - 12 P
- 2-) Ludogorets - 12 P
- 3-) Nordsjaelland - 10 P
- 4-) Spartak Trnava - 1 P