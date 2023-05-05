Tarihi şampiyonluğa damga vuran an! Napoli'nin yıldızı Zielinski sahada ne yapacağını şaşırdı
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İtalya Serie A'da Udinese ile 1-1 berabere kalan Napoli, bitime 5 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. 33 sene sonra ligde mutlu sona ulaşan Napoli'de taraftarlar maçın son düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşadı. Sahaya dalan taraftarlar, mutluluktan ne yapacağını bilemezken Zielinski'nin şortunu çıkarıp aldılar. Neye uğradığını şaşıran yıldız futbolcu, formasını da çıkarmak isteyen taraftarların yanından hızla uzaklaşmaya çalıştı.
Napoli, İtalya Serie A'da 33 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı. Tarihi zafer sonrası Napoli taraftarları sevinçten kendinden geçti.
TARAFTAR, ZIELINSKI'NİN ŞORTUNU ÇIKARDI
Udinese ile 1-1 berabere kalan Napoli, ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşma sonrası 33 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmanın sarhoşluğunu yaşayan Napoli taraftarı, yıldız futbolcu Zielinski'nin şortunu çıkarıp aldı.
FORMASINI DA İSTEDİLER
Taraftarlar kovaladıkları Zielinski'nin formasını da çıkarmak istedi. Buna izin vermeyen yıldız futbolcu, taraftarların arasından hızla uzaklaşmaya çalıştı. O anlar sosyal medyada büyük ilgi çekti.
O anlara ait görüntüler: