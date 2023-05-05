Tarihi şampiyonluğa damga vuran an! Napoli'nin yıldızı Zielinski sahada ne yapacağını şaşırdı

İtalya Serie A'da Udinese ile 1-1 berabere kalan Napoli, bitime 5 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. 33 sene sonra ligde mutlu sona ulaşan Napoli'de taraftarlar maçın son düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşadı. Sahaya dalan taraftarlar, mutluluktan ne yapacağını bilemezken Zielinski'nin şortunu çıkarıp aldılar. Neye uğradığını şaşıran yıldız futbolcu, formasını da çıkarmak isteyen taraftarların yanından hızla uzaklaşmaya çalıştı.