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Tarihi şampiyonluğa damga vuran an! Napoli'nin yıldızı Zielinski sahada ne yapacağını şaşırdı

Tarihi şampiyonluğa damga vuran an! Napoli'nin yıldızı Zielinski sahada ne yapacağını şaşırdı

Spor Haberleri

İtalya Serie A'da Udinese ile 1-1 berabere kalan Napoli, bitime 5 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. 33 sene sonra ligde mutlu sona ulaşan Napoli'de taraftarlar maçın son düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşadı. Sahaya dalan taraftarlar, mutluluktan ne yapacağını bilemezken Zielinski'nin şortunu çıkarıp aldılar. Neye uğradığını şaşıran yıldız futbolcu, formasını da çıkarmak isteyen taraftarların yanından hızla uzaklaşmaya çalıştı.

Napoli, İtalya Serie A'da 33 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı. Tarihi zafer sonrası Napoli taraftarları sevinçten kendinden geçti.

TARAFTAR, ZIELINSKI'NİN ŞORTUNU ÇIKARDI

Udinese ile 1-1 berabere kalan Napoli, ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşma sonrası 33 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmanın sarhoşluğunu yaşayan Napoli taraftarı, yıldız futbolcu Zielinski'nin şortunu çıkarıp aldı.

FORMASINI DA İSTEDİLER

Taraftarlar kovaladıkları Zielinski'nin formasını da çıkarmak istedi. Buna izin vermeyen yıldız futbolcu, taraftarların arasından hızla uzaklaşmaya çalıştı. O anlar sosyal medyada büyük ilgi çekti.

O anlara ait görüntüler:

Tarihi şampiyonluğa damga vuran an! Napoli'nin yıldızı Zielinski sahada ne yapacağını şaşırdı

Tarihi şampiyonluğa damga vuran an! Napoli'nin yıldızı Zielinski sahada ne yapacağını şaşırdı

Tarihi şampiyonluğa damga vuran an! Napoli'nin yıldızı Zielinski sahada ne yapacağını şaşırdı

Tarihi şampiyonluğa damga vuran an! Napoli'nin yıldızı Zielinski sahada ne yapacağını şaşırdı

Tarihi şampiyonluğa damga vuran an! Napoli'nin yıldızı Zielinski sahada ne yapacağını şaşırdı

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