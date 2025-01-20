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Manchester City, Ipswich Town'a gol oldu yağdı

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Premier Lig'de bu sezon zorlu bir dönemden geçen Manchester City, Ipswich Town deplasmanında adeta patladı. Pep Guardiola yönetimindeki ekip, rakibini 6-0'lık skorla mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Manchester City, Ipswich Town ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Manchester City, karşılaşmayı 6-0'lık skorla kazandı.

TAKIMIN YARISI GOL ATTI

Pep Guardiola'nın ekibine galibiyeti getiren golleri 27 ve 42. dakikalarda Phil Foden, 30. dakikada Mateo Kovacic, 49'da Jeremy Doku, 57'de Erling Haaland ve 69. dakikada James McAtee attı.

PUANB DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu galibiyetle birlikte Manchester City, ligde 38 puana yükseldi. Ipswich Town ise 16 puanda kaldı. Ligin gelecek haftasında Manchester City, Chelsea ile karşılaşacak. Ipswich Town ise Liverpool deplasmanına konuk olacak.

Manchester City, Ipswich Town'a gol oldu yağdı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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