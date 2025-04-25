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Takımdan ayrılması bekleniyordu! Galatasaray'da bomba Muslera gelişmesi

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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, 2011 yılından beri kaleyi koruyan Fernando Muslera'nın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatılmasını istiyor. Uruguaylı kalecinin son teklife ne yanıt vereceği merakla bekleniyor.

Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğa oynayan ve lider olarak yoluna devam eden Galatasaray'da Okan Buruk'un yönetimindeki teknik heyet, Fernando Muslera'nın geleceğiyle ilgili önemli bir karar aldı.

MUSLERA'YA YENİ TEKLİF

Sarı-Kırmızılı kulübün, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Muslera ile 1 senelik yeni anlaşma yapma kararı aldığı bildirildi. 38 yaşındaki file bekçisiyle önümüzdeki günlerde son bir görüşme yapılacağı kaydediliyor. Uruguay basını, deneyimli kalecinin sezon sonunda ülkesine döneceğini iddia etmişti.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon toplam 38 resmi maça çıkan Muslera, kalesinde 51 gol gördü. Her şeye rağmen tecrübesiyle takım için büyük bir değer olan Muslera'nın kalması, taraftarların da en çok istediği gelişmelerden biri olarak öne çıkıyor.

GALATASARAY'DAKİ BAŞARILARI

Uruguaylı eldivenin Galatasaray formasıyla 1 golü bulunuyor. 38 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi Cimbom'da geçirdiği 14 yılda 7 kez Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 6 Süper Kupa zaferi yaşadı.

Takımdan ayrılması bekleniyordu! Galatasaray'da bomba Muslera gelişmesi
Haberler.com / Fatih Kocatürk - Spor
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