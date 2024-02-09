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Survivor dün kim elendi? Survivor 2024 adaya kim veda etti? 8 Şubat Survivor elenen isim!

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TV8'in sevilen yarışması Survivor bu hafta adaya kim veda etti merak konusu oldu. 2024 Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu seyirciler tarafından araştırılıyor. Survivor kim elendi ve Survivor'da adaya kim veda etti herkes tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor kim elendi? 2024 Survivor adaya kim veda etti?

2024 Survivor kadrosu ve yeni gelen kurallar sayesinde, seyirciye heyecanlı dakikalar yaşatıyor. Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Survivor kim elendi? 2024 Survivor adaya kim veda etti? seyirciler tarafından merak ediliyor. Survivor'da kim elendi ve 2024 Survivor'da adaya kim veda etti izleyici tarafından araştırılıyor. Detaylar haberimizdedir…

SURVIVOR ADAYA KİM VEDA ETTİ?

Survivor All Star 2024'ün dün akşam yayınlanan bölümünde Mustafa Kemal, Yunus Emre, Sercan, Bozok, Yaman ve Ersin arasında eleme heyecanı yaşandı.

Survivor dün kim elendi? Survivor 2024 adaya kim veda etti? 8 Şubat Survivor elenen isim!

SURVIVOR 8 ŞUBAT 2024 KİM ELENDİ?

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star 2024 dün akşam eleme heyecanıyla ekrana geldi. Mustafa Kemal, Yunus Emre, Yaman, Bozok, Sercan ve Ersin arasında yapılan eleme oyununda Ersin Korkut hayallerine veda etti.

Survivor dün kim elendi? Survivor 2024 adaya kim veda etti? 8 Şubat Survivor elenen isim!

SURVİVOR 2024 YARIŞMACILARI

Kırmızı Takım: Merve Aydın, Pınar Saka, Nagihan Karadere, Gizem Memiç, Aleyna Kalaycıoğlu, Berna Canbeldek, Doğukan Manço, Ersin Korkut, Sercan Yıldırım, Turabi, Bozok Goren, Nihat Altınkaya, Özgür Tetik, Kardeniz Kılıç,Mustafa Kemal Kurt

Mavi Takım: Seda Aktuğlu, Seda Ocak, Nefise Karatay, Begüm Yücetan, Sahra Işık, Damla Can, Yiğit Poyraz, Hakan Hatipoğlu, Yasin Obuz, Yunus Emre Özden, Ogeday Girişken, Furkan Kızılay, Yaman Keleş, Uğurtan Dora

Haberler.com / Sena Demiröz - Spor

Survivor All Star Ersin Korkut Televizyon 3.Sayfa Magazin Spor Haberler

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