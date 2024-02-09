Survivor dün kim elendi? Survivor 2024 adaya kim veda etti? 8 Şubat Survivor elenen isim!

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SURVIVOR ADAYA KİM VEDA ETTİ?

Survivor All Star 2024'ün dün akşam yayınlanan bölümünde Mustafa Kemal, Yunus Emre, Sercan, Bozok, Yaman ve Ersin arasında eleme heyecanı yaşandı.

SURVIVOR 8 ŞUBAT 2024 KİM ELENDİ?

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star 2024 dün akşam eleme heyecanıyla ekrana geldi. Mustafa Kemal, Yunus Emre, Yaman, Bozok, Sercan ve Ersin arasında yapılan eleme oyununda Ersin Korkut hayallerine veda etti.

SURVİVOR 2024 YARIŞMACILARI

Kırmızı Takım: Merve Aydın, Pınar Saka, Nagihan Karadere, Gizem Memiç, Aleyna Kalaycıoğlu, Berna Canbeldek, Doğukan Manço, Ersin Korkut, Sercan Yıldırım, Turabi, Bozok Goren, Nihat Altınkaya, Özgür Tetik, Kardeniz Kılıç,Mustafa Kemal Kurt

Mavi Takım: Seda Aktuğlu, Seda Ocak, Nefise Karatay, Begüm Yücetan, Sahra Işık, Damla Can, Yiğit Poyraz, Hakan Hatipoğlu, Yasin Obuz, Yunus Emre Özden, Ogeday Girişken, Furkan Kızılay, Yaman Keleş, Uğurtan Dora