Süper Lig'e gelmesi beklenirken soluğu İspanya'da aldı! Çağlar, dünya devine imzayı atıyor

Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü'nün İspanyol ekibi Atletico Madrid ile görüştüğü ortaya çıktı. İsmi Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan başarılı futbolcunun hedefleri arasında Türkiye'nin olmadığı ve kariyerine yurt dışında devam etmek istediği öğrenildi.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün bonservisi elinde olduğu için sezon sonunda Süper Lig ekiplerine transfer olabileceği konuşuluyordu. Ancak milli futbolcunun planları arasında Türkiye Süper Liginin yer almadığı ve daha büyük bir kulüp olan Atletico Madrid'e imza atacağı öğrenildi.

2021 DE 45 MİLYONDU

2018 yılında Leicester City'e transfer olan Çağlar Söyüncü, burada 125 maça çıkmıştı. Premier Lig'de sıkıntılı günler geçiren Milli futbolcu 16 haftası geride kalan ligde yalnızca 1 maçta forma giymişti. Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olan başarılı stoper Çağlar Söyüncü'nün kariyerinde gördüğü en yüksek değer 2021 yılında 45 milyon euroydu.

TÜRKİYEDE OYNAMAK İSTEMİYOR

Marca'da yer alan habere göre, ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Çağlar Söyüncü'nün, Türkiye'ye gelmek istemediği ve kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği öğrenildi. Leicester City ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyordu. Söyüncü'nün İspanyol devi Atletico Madrid'e imza atacağı ve şu anda Türkiye'de oynamak istemediği öğrenildi.