Süper Lig'e fırtına gibi girecekler! Samsunspor, Fenerbahçe'nin yıldızlarına kancayı taktı

Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor, Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş ve Serdar Dursun'a talip oldu. Özellikle Karadeniz ekibinin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, iki futbolcuyu da takımında görmeyi çok istiyor. Serdar Dursun'un farklı bir takımda oynamaya sıcak baktığı belirtilirken, Mert Hakan Yandaş'ın durumu ise sezon bitince belli olacak.

1. Lig'de şampiyon olan Samsunspor, gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek. Transfer çalışmalarına başlayan Karadeniz ekibi, gözünü Fenerbahçe'nin iki yıldızına dikti.

MERT HAKAN VE SERDAR DURSUN'A TALİP OLDULAR

Fanatik'te yer alan habere göre, Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş ve Serdar Dursun'u takımında görmek istiyor.

SAMSUNSPOR TÜM ŞARTLARI ZORLAYACAK

Her iki futbolcunun da sarı-lacivertlilerle sözleşmeleri devam ederken, Samsunspor'un tüm şartları zorlayacağı belirtildi. Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Serdar Dursun farklı bir takımda oynamaya sıcak bakarken, Mert Hakan Yandaş'ın durumu ise sezon sonunda belli olacak.