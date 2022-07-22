Süper lig devleriyle ismi anılmıştı! Ozan Kabak yeni takımına imzayı atıyor

Adı Süper Lig devleriyle de anılan Ozan Kabak'ın yeni durağı Bundesliga ekibi Hoffenheim oldu. Bild'de yer alan habere göre, 22 yaşındaki futbolcu 5 milyon euro bonservis karşılığında Hoffenheim'a transfer oldu.

SCHALKE 15 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Galatasaray altyapısında yetişen ve Stutgart'a 11 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Ozan Kabak, bir diğer Alman ekibi Schalke'ye 15 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Ayrıca Ozan, kiralık olarak Liverpool ve Norwich formaları da giydi.