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Gidenin yeri çabuk doldu! Şota Arveladze yeniden Süper Lig'de

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Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Alparslan Erdem ile yolların ayrıldığını açıklamasının hemen ardından son olarak Hull City'de görev yapan Şota Arveladze ile prensip anlaşmasına vardı.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te sürpriz bir gelişme yaşandı. İstanbul ekibi, teknik direktör Alparslan Erdem ile yolların ayrıldığını açıkladı.

15 MAÇTA 4 GALİBİYET ALDI

Sezona Alparslan Erdem ile başlayan Karagümrük, geride kalan 15 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgiyle 17 puan topladı. Karagümrük, ligde 11. sırada yer alıyor.

Karagümrük'ten yapılan resmi açıklama şu şekilde;

"Teşekkürler Alparslan Erdem. Kulübümüz bünyesinde uzun zamandır futbolcu, yardımcı antrenör ve teknik sorumlu olarak bir çok başarıya imza atan hocamız Alparslan Erdem ile bugün itibariyle karşılıklı görüşerek ayrılmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz."

Gidenin yeri çabuk doldu! Şota Arveladze yeniden Süper Lig'de

ŞOTA İLE ANLAŞTILAR

Alparslan Erdem ile yolları ayıran Fatih Karagümrük, son olarak Hull City'de görev yapan Şota Arveladze ile prensip anlaşmasına vardı. Gürcü teknik direktör, Türkiye'de; Kayserispor, Kasımpaşa ve Trabzonspor'da görev yapmıştı.

Gidenin yeri çabuk doldu! Şota Arveladze yeniden Süper Lig'de

Kaynak: Haberler.com / Spor

Fatih Karagümrük Alpaslan Erdem Şota Arveladze Spor Haberler

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Yorumlar (1)

TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

istanbulspor - pendik - karagümrük - başakşehir kümeye düşse ne güzel olur yaaa ligimiz

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