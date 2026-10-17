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Süper Lig 8. haftada bugün oynanacak 4 maçın VAR hakemleri açıklandı

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Süper Lig 8. haftada bugün oynanacak 4 maçın VAR hakemleri açıklandı
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bugün oynanacak 4 maçın VAR hakemleri belli oldu. Böylece 16.00'daki Galatasaray-Gençlerbirliği maçında VAR'da Erkan Engin, 19.00'daki Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor karşılaşmasında ise Sarper Barış Saka görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak 4 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bugün 4 maç oynanacak. Galatasaray, saat 16.00'da Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Müsabakada hakem Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak. Bu müsabakanın VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. AVAR'da Eren Özyemişcioğlu eşlik edecek. Saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor maçını Çağdaş Altay yönetecek. Bu karşılaşmada VAR'da Sarper Barış Saka, AVAR'da Ümit Öztürk görev yapacak.

Bugün yapılacak diğer maçlarda VAR'da görev yapacak hakemler şöyle:

13.30 Erzurumspor FK - Eyüpspor: Harald Lechner

16.00 Amed SF - Konyaspor: Steven Campbell Mclean

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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