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Süleyman Seba kabri başında anıldı

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Süleyman Seba kabri başında anıldı

Beşiktaş Kulübü'nun Onursal Başkanı merhum Süleyman Seba, vefatının 8'inci yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Beşiktaş Kulübü'nun Onursal Başkanı merhum Süleyman Seba, vefatının 8'inci yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Anma törenine; Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, Amatör Şubeler ve Süleyman Seba Tesisleri'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ateş, Kartal Yuvası ve Yerel Yönetim İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol, TFF ve UEFA ile İlişkilerden Sorumlu Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Seçme ve Sicil Kurulu Başkanı Şahabettin Önkol, Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, BJK-KABATAŞ VAKFI Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu ve Seba'nın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldılar. Onursal Başkanımız merhum Süleyman Seba için düzenlenen anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi.Törenin ardından; Engin Baltacı, Seyit Ateş, Umut Şenol, Tevfik Yamantürk ile Gökhan Tiryaki, Galatasaray Spor Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen'in kabrini ziyaret ettiler.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Feriköy Mezarlığı Süleyman Seba Seyit Ateş Beşiktaş Spor Haberler

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