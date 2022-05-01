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Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 Tuzlaspor: 1

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 Tuzlaspor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Menemenspor, konuk ettiği Tuzlaspor'la 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Menemenspor, konuk ettiği Tuzlaspor'la 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

8. dakikada sağ kanattan gelişen Menemenspor atağında, Abdullah'ın pasında topla buluşan Ahmet Sagat, Diack'ı geçerek yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 1-0

25. dakikada orta alandan kontra atağa çıkan Menemenspor'da, Sinan'ın ortasına yükselen Toni'nin kafa vuruşu kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

53. dakikada orta alandan yüklenen Tuzlaspor'da Harris'in pasında topla buluşan Ezeh, topa yerden vurarak sol köşeden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

74. dakikada sağ kanattan yüklenen Menemenspor'da, Sabbah sağ çaprazdan ceza sahasına girerek şutunu attı ancak kaleci Emre Koyuncu gole izin vermedi.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Oğuzhan Çakır xx, Deniz Turgut xx, Suat Güz xx

Menemenspor: Batuhan Şen xx, Sinan xx, Oğuzhan Çapar xx, Ömer xx, Emre Adıgüzel x (Sabbah dk. 46 x), Cisse xx, Kerem xx (Anıl dk. 90+1 ?), Abdullah Aydın xx, Toni xx (Enes dk. 89 ?), Himmet x (Kehinde dk. 75 x), Ahmet Sagat xx

Yedekler: Murat, İsmail, Ahmet Aslan, Cem, Emre Özer, Abdullah Karataş

Teknik Direktör: Recep Yazıcı

Tuzlaspor: Emre Koyuncu xx, Erhan xx, İsmail xx, Posmac xx, Ferhat xx, Diack xx, Rotman xx, Çekdar x (Sedat dk. 67 x), Harris xx (Bardhi dk. 85 ?), Ahmet Yazar xx (Gökhan dk. 90,+4 ?), Ezeh xx

Yedekler: Angeler, Fatih, Seymen, Safa, Hurşit, Kulakov, Mustafa

Teknik Direktör: Şenol Fidan

Goller: Ahmet Sagat (dk. 8) (Menemenspor), Ezeh (dk. 53) (Tuzlaspor)

Sarı Kartlar: Toni, Sinan, Abdullah Aydın (Menemenspor), İsmail, Rotman (Tuzlaspor) - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Abdullah Aydın, Spor Toto, Tuzlaspor, Spor, Haberler

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