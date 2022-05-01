Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 Tuzlaspor: 1
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Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Menemenspor, konuk ettiği Tuzlaspor'la 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Menemenspor, konuk ettiği Tuzlaspor'la 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
8. dakikada sağ kanattan gelişen Menemenspor atağında, Abdullah'ın pasında topla buluşan Ahmet Sagat, Diack'ı geçerek yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 1-0
25. dakikada orta alandan kontra atağa çıkan Menemenspor'da, Sinan'ın ortasına yükselen Toni'nin kafa vuruşu kalenin üstünden az farkla auta çıktı.
53. dakikada orta alandan yüklenen Tuzlaspor'da Harris'in pasında topla buluşan Ezeh, topa yerden vurarak sol köşeden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
74. dakikada sağ kanattan yüklenen Menemenspor'da, Sabbah sağ çaprazdan ceza sahasına girerek şutunu attı ancak kaleci Emre Koyuncu gole izin vermedi.
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Oğuzhan Çakır xx, Deniz Turgut xx, Suat Güz xx
Menemenspor: Batuhan Şen xx, Sinan xx, Oğuzhan Çapar xx, Ömer xx, Emre Adıgüzel x (Sabbah dk. 46 x), Cisse xx, Kerem xx (Anıl dk. 90+1 ?), Abdullah Aydın xx, Toni xx (Enes dk. 89 ?), Himmet x (Kehinde dk. 75 x), Ahmet Sagat xx
Yedekler: Murat, İsmail, Ahmet Aslan, Cem, Emre Özer, Abdullah Karataş
Teknik Direktör: Recep Yazıcı
Tuzlaspor: Emre Koyuncu xx, Erhan xx, İsmail xx, Posmac xx, Ferhat xx, Diack xx, Rotman xx, Çekdar x (Sedat dk. 67 x), Harris xx (Bardhi dk. 85 ?), Ahmet Yazar xx (Gökhan dk. 90,+4 ?), Ezeh xx
Yedekler: Angeler, Fatih, Seymen, Safa, Hurşit, Kulakov, Mustafa
Teknik Direktör: Şenol Fidan
Goller: Ahmet Sagat (dk. 8) (Menemenspor), Ezeh (dk. 53) (Tuzlaspor)
Sarı Kartlar: Toni, Sinan, Abdullah Aydın (Menemenspor), İsmail, Rotman (Tuzlaspor) - İZMİR