Şota Arveladze Süper Lig'in köklü takımının başına geçti

Şota Arveladze Süper Lig'in köklü takımının başına geçti
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Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Burak Yılmaz'ın ayrılığından sonra teknik direktörlük koltuğuna Şota Arveladze'yi getirdi. Kulübün 2012-2015 yılları arasında teknik direktörlük görevini üstlenen Arveladze, Kasımpaşa'nın başına yeniden getirildi.

Süper Lig'in köklü takımlarından Kasımpaşa, Burak Yılmaz'ın ayrılığından sonra boşalan teknik direktörlük koltuğuna Şota Arveladze'yi getirdiği resmen açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde 2012-2015 yılları arasında teknik direktörlük görevini üstlenen Shota Arveladze, yeniden Kasımpaşamızın başında. Geçmişte birlikte yaşadığımız başarılı dönemlerin ardından, yeni sezonda da kendisiyle çalışacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Shota Arveladze'ye yuvana hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Şota Arveladze Süper Lig'in köklü takımının başına geçti

KARİYERİ

Teknik adamlık kariyerinde birçok takımı çalıştıran Şota, Kayserispor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Maccabi Tel-Aviv, Pakhtakor ve Hull City'yi çalıştırdı. Gürcü teknik adam son olarak 2023/24 sezonunda Fatih Karagümrük'ün başında 17 maça çıktı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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