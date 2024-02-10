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Şota Arveladze: 'Maçlar azalıyor, stres artıyor'

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Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada, zor bir maçı kazandıklarını söyleyerek 'Maçlar azalıyor, stres artıyor' dedi.

- Şota Arveladze : "Maçlar azalıyor, stres artıyor"

İSTANBUL - Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada, zor bir maçı kazandıklarını söyleyerek "Maçlar azalıyor, stres artıyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük, evinde karşılaştığı Pendikspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maçın kolay olmadığını, zor bir karşılaşma olduğunu aktaran Şota Arveladze, "Rakiple puanlarımız çok yakındı. Maçlar azalıyor, stres artıyor. Daha güzel oynamak isterdik. Ama skor çok önemli. Futbolcuları tebrik ediyorum. Güzel goller oldu. Pozisyonlara girdik, pozisyon vermedik. 90 dakika konsantreydik ve çok önemli bir galibiyet aldı" dedi.

"Emre özel bir oyuncu, ondan çok şey bekliyorum"

Takıma yeni katılan Emre Mor ve son haftalarda çıkışa geçen Eysseric'in performansıyla ilgili konuşan Şota, "Emre özel bir oyuncu, ondan çok şey bekliyorum. Özel bir yetenek. Her topa dokunduğunda beklenti yükseltiyor. Bugün çok önemli bir gol attı. Maçın içinde kaldı. Defansif ve ofansif oynadı. Kalan maçlarda bizim için çok önemli olacak. Eysseric de son haftalarda takımı taşıyan isimlerden birisi" ifadelerini kullandı.

"Emre, böyle devam etmesi durumunda, hoca Avrupa Şampiyonası kadrosuna alınacaktır"

Emre Mor'un, A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası kadrosuna alınması gerekir mi diye sorulması üzerine Şota Arveladze, "Emre Mor böyle devam etmesi durumunda, hoca zaten Avrupa Şampiyonası kadrosuna alacaktır. Fit durumda olunca, kalan maçlarda da oynarsa hocaya bağlı olacak. Son 5 maçta nasıl oynadığına bakmazlar sonuçta. Orada birçok oyuncu olacak. Çok kolay değil. Ama sonuçta Emre Mor'un kalitesi belli" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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