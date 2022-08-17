Son dakika spor: Erkek Kılıç Milli Takımı hem gümüş madalyanın hem de Eskişehirli sporseverlerin takdirini kazandı Spor Haberleri Gelen son dakika haberlerine göre - Erkek Kılıç Milli Takımı hem gümüş madalyanın hem de Eskişehirli sporseverlerin takdirini kazandı Eskişehirli sporcu Muhammed Anasız'ın da aralarında bulunduğu Erkek Kılıç Milli Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda gümüş madalya kazanarak Türk spor tarihine isimlerini yazdırdı. - Erkek Kılıç Milli Takımı hem gümüş madalyanın hem de Eskişehirli sporseverlerin takdirini kazandı ESKİŞEHİR - Eskişehirli sporcu Muhammed Anasız'ın da aralarında bulunduğu Erkek Kılıç Milli Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda gümüş madalya kazanarak Türk spor tarihine isimlerini yazdırdı. Erkek Kılıç Takımı, 5. Konya İslami Dayanışma Oyunları'nda gümüş madalya kazandı. Aralarında Eskişehirli eskrim sporcusu Muhammed Anasız başta olmak üzere Enver Yıldırım, Kerem Çağlayan ve Tolga Aslan; Türk spor tarihine adlarını yazdırdılar. Başarılı Kılıç Takımı'na, sosyal medya üzerinden destek ve tebrik mesajları geldi. Spor İhlas Haber Ajansı / Oğulcan Öner Spor Haberler Son Dakika

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