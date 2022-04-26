Son dakika: ESOGÜ Havalı Silahlar Atıcılık Takımı'nın başarısı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Havalı Silahlar Atıcılık Takımı Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Ünilig Atıcılık Müsabakası'na katıldı.

ESOGÜ Havalı Silahlar Atıcılık Takımı, 22-24 Nisan 2022 tarihlerinde Sakarya Serdivan Spor Salonu Havalı Silahlar Atış Poligonu'nda düzenlenen Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Ünilig Atıcılık Müsabakası'na katıldı. Antrenör Doç. Dr. Hüseyin Gürbüz yönetimindeki takım yarışmalarda, tabanca ve tüfek branşlarında toplam 8 sporcu ile ESOGÜ'yü temsil etti. Nesrin Yatğın, Gizem Nur Sümer ve Ece Eren'den oluşan ESOGÜ Kadın Tüfek Takımı ise Büyük Kadınlar Havalı Tüfek Yarışması'nda takım üçüncülüğü kazandı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Spor