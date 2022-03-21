Sezonun şampiyonu Haliliye oldu

Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı, rakibi Aydınspor'u 3-0 mağlup ederek 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.

Her alanda spora ve sporcuya destek veren ve genç sporcuların yetişmesini hedefleyen Haliliye Belediyesi bünyesindeki Yıldız Kızlar Voleybol Takımı, ligi zirvede tamamladı. 2021-2022 sezonuna başarılı başlayan Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı, sezonun son müsabakasında Aydınspor ile karşılaştı. Rakip takımı 3-0 mağlup eden Haliliyeli sporcular, aldıkları puan ile 2021-2022 sezonunu zirvede tamamladı. Ligdeki rakiplerini geride bırakan Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı, böylelikle sezonun şampiyonu oldu.

Sezon başında şampiyonluğu hedeflediklerini ve bu yönde hazırlandıklarını kaydeden sporcular, kendilerine sunulan imkan dolayısıyla Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a ve emek veren hocalarına teşekkür etti. - ŞANLIURFA