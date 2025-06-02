Sergen Yalçın'dan yeni sezonun ilk kehaneti geldi: Seneye o takım, ligin favorisi olur

Sergen Yalçın'dan yeni sezonun ilk kehaneti geldi: Seneye o takım, ligin favorisi olur
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Süper Lig'de yeni sezon öncesi iddialı bir öngörüde bulunan Sergen Yalçın, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın doğru planlamalar yapmaları gerektiğini belirtti. Aksi taktirde Galatasaray'ın lige ağır favori olarak başlayacağını ifade etti.

Sergen Yalçın, Süper Lig'de yeni sezona dair çarpıcı bir iddiada bulundu. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın doğru planlamalar yapması gerektiğini belirten Yalçın, yeni sezona dair dikkat çeken bir öngörüde bulundu.

Sergen Yalçın, Süper Lig'de yeni sezona dair çarpıcı bir iddiada bulundu. Yalçın, "Beşiktaş ve Fenerbahçe'de doğru planlamalar yapılmazsa ligin favorisi çok ağır bir şekilde Galatasaray olur seneye de" dedi.

"GALATASARAY ÖNDE BAŞLAR LİGE"

Ekol TV'de açıklamalarda bulunan Yalçın, "Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili artık bundan sonrasını konuşmak lazım. Bundan öncesini konuşmanın kimseye faydası olmaz. Bundan öncesini başkan ve yönetim düşünmeli, 'Ben nerede hata yaptım?' sorusunu sorup. 'Neyi düzeltmeliyiz?' sorusuyla devam etmeli ve bundan sonrasını planlamalı iki camia da.

Yoksa Galatasaray bayağı bir önde başlar lige. Doğru planlamalar yapılmazsa ligin favorisi çok ağır bir şekilde Galatasaray olur seneye de. Doğru planlamalar, doğru oyuncular, gidecek-gelecek oyuncular... Nasıl giderler, nasıl gelirler biz onu bilmiyoruz. Çok doğru işler yapılmak zorunda iki camiada da. Hedefe oynamak, yarışmacı takım olmak istiyorlarsa doğru işler yapmak zorundalar" dedi.

Haberler.com / Fatih Kocatürk - Spor
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