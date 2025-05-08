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Serdal Adalı Beşiktaş'taki ilk ayrılığı duyurdu

Serdal Adalı Beşiktaş'taki ilk ayrılığı duyurdu
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulüpte düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Adalı, sezon başında Rio Ave'ye kiralanan genç futbolcu Demir Ege Tıknaz'ın bonservisini Portekiz ekibinin alacağını duyurdu. Buna göre, Beşiktaş'a 5 milyon euro ödeme yapılacak. 20 yaşındaki Tıknaz, bu sezon Rio Ave'de 31 maça çıkarken 2 gol ve 2 asist kaydetti.

Süper Lig devi Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulüpte pazar günü yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

KASAYA 5 MİLYON EURO GİRECEK

Adalı, sezon başında Rio Ave'ye kiralanan Demir Ege Tıknaz'ın bonservisini Portekiz ekibinin alacağını söyledi. Rio Ave, Beşiktaş'a genç futbolcunun bonservisi için 5 milyon euro ödeme yapacak.

Serdal Adalı Beşiktaş'taki ilk ayrılığı duyurdu

4 GOLE KATKI SAĞLADI

Beşiktaş altyapısından yetişen 20 yaşındaki futbolcu, bu sezon Rio Ave'de 31 maça çıkarken 2 gol ve 2 asist kaydetti. Adalı konuya ilişkin, "Rio Ave, Demir Ege Tıknaz'ın opsiyonunu kullanacak. Başka bir takıma satış için anlaşmışlar." dedi.

Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Spor
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