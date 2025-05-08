Serdal Adalı Beşiktaş'taki ilk ayrılığı duyurdu
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulüpte düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Adalı, sezon başında Rio Ave'ye kiralanan genç futbolcu Demir Ege Tıknaz'ın bonservisini Portekiz ekibinin alacağını duyurdu. Buna göre, Beşiktaş'a 5 milyon euro ödeme yapılacak. 20 yaşındaki Tıknaz, bu sezon Rio Ave'de 31 maça çıkarken 2 gol ve 2 asist kaydetti.
Süper Lig devi Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulüpte pazar günü yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
KASAYA 5 MİLYON EURO GİRECEK
Adalı, sezon başında Rio Ave'ye kiralanan Demir Ege Tıknaz'ın bonservisini Portekiz ekibinin alacağını söyledi. Rio Ave, Beşiktaş'a genç futbolcunun bonservisi için 5 milyon euro ödeme yapacak.
4 GOLE KATKI SAĞLADI
Beşiktaş altyapısından yetişen 20 yaşındaki futbolcu, bu sezon Rio Ave'de 31 maça çıkarken 2 gol ve 2 asist kaydetti. Adalı konuya ilişkin, "Rio Ave, Demir Ege Tıknaz'ın opsiyonunu kullanacak. Başka bir takıma satış için anlaşmışlar." dedi.